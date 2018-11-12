當她面唱林宥嘉《說謊》 鄧紫棋秒翻白眼全場尷尬

選手在鄧紫棋面前唱林宥嘉的《說謊》，她尷尬翻白眼。(圖／翻攝自秒拍)

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中時電子報
／綜合報導
陳偉霆提醒他在拉誰的票。(圖／翻攝自秒拍)
左其鉑才恍然大悟。(圖／翻攝自秒拍)

香港歌手鄧紫棋近日加盟選秀節目《下一站傳奇》，和陳偉霆與胡海泉擔任男生戰隊導師，而有名男參賽者，為了拿到她的認可票，決定清唱當做加分才藝，卻唱了林宥嘉的《說謊》，鄧紫棋表情尷尬，立刻翻起白眼，陳偉霆更尷尬笑出來，衝去抱旁邊胡海泉。

選手清唱林宥嘉的《說謊》

左其鉑一開始演唱《像瘋了一樣》，陳偉霆和胡海泉都給予肯定，不過鄧紫棋卻亮紅燈給否決票，大家不斷勸說鄧紫棋再給他一次機會，左其鉑為了展現自己決定清唱，不過一開口卻唱了林宥嘉的《說謊》，讓鄧紫棋秒尷尬，還翻了個白眼，全程坐立難安，不過換坐姿，連看熱鬧的陳偉霆，都忍不住笑出來，衝去抱旁邊胡海泉「為什麼唱這首歌」。

狀況外的左其鉑，點到陳偉霆點醒他「也是醉了，你唱得好，可是這首歌好像不太...你要看你在拉誰的票，好不好」，左其鉑愣了幾秒才反應過來，露出超驚恐神情：「啊！我才反應過來」，並趕緊和鄧紫棋道歉，讓全場笑翻，陳偉霆更笑到直接趴在椅背，最後鄧紫棋也不繼前嫌，用專業角度讓他過關。

鄧紫棋和林宥嘉曾交往4年，更高調在金曲獎紅毯十指緊扣，當時造成轟動，不過分手後，雙方卻撕破臉，不過現林宥嘉和丁文琪已婚並育有一子，鄧紫棋也有造型師男友Mark。

(中時電子報)

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