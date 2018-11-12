結合公共托老服務　新北最大活動中心今啟用

淡水區義山市民活動中心結合公共托老服務，導入專業醫療資源照顧失能、失智長輩，提供鄰近六里里民日常運動休閒及銀髮族共餐活動使用。（高彥哲攝）

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高彥哲
淡水區義山市民活動中心結合公共托老服務，導入專業醫療資源照顧失能、失智長輩，提供鄰近六里里民日常運動休閒及銀髮族共餐活動使用。（高彥哲攝）

新北市淡水區義山市民活動中心於今(12)正式揭牌啟用，結合社會局公共托老服務成為新北市第487個市民活動中心，同時也是新北市第38家共托老中心，提供鄰近六里里民日常運動休閒及銀髮族共餐活動使用。

新啟用的義山市民活動中心為3層樓建築，地下1樓提供健身運動器材、品茗區、交誼中心及多功能會議室等，提供附近六里里民日常休閒、閱讀及辦理老人共餐活動；1樓為公共托老中心，由台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人負責營運：2樓包碩銀行與民眾閱覽室，60個座位提供民眾良好的閱讀環境。

新北市長朱立倫表示，淡水區因淡海新市鎮開發、淡水輕軌捷運即將通車，人口遷入已突破17萬人，義山市民活動中心啟用後，不僅能鼓勵健康長輩走出戶外，也導入專業醫療資源照顧失能、失智長輩，是新北市健康樂活的新地標，綜合室內外民眾休憩使用空間約4000 坪，將成為新北市境內面積最大的市民活動中心暨休閒場所。

社會局長張錦麗表示，淡水義山公共托老中心為了落實醫療資源深耕社區，在銀髮俱樂部導入四師(護理師、營養師、藥師及心理師)駐點免費諮詢，整合雲端健康諮詢服務，將檢測的資料上傳，以便長者至馬偕醫院回診時追蹤，另外托老中心將結合戶外綠色空間，陪伴長輩外出散步，促進長輩身心健康。

(中時 )

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