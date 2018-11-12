快買不到中藥 全台中藥房每年關300家 澎湖只剩18家

2018年11月12日 11:33 中時 鄭郁蓁

到中藥房抓帖養生補氣的藥方，是台灣在平常不過的生活風景，但這傳統文化卻以每年300家的速度關門，衛福部1993年訂中藥商落日條款後，25年來不培訓，不考試，沒再發過一張執業許可證，執業的老人家凋零，藥房就得面臨關門命運。中藥商業同業公會全國聯合會統計，2017年包含基隆、新竹、台東、花蓮已不到100家，澎湖更剩不到20家。

目前領有中藥材販售證照者平均年齡逾61歲，中華民國中藥商業同業公會全國聯合會統計，1993年時為中藥行的全盛時期，當時全台約有1萬5千多家藥行，但訂出落日條款後，1998年全國中藥行剩1萬695家，到了2017年，全國只剩8420家，平均每年關300多家。

中藥全聯會指出，全台中藥行超過千家的只有新北市，有1011家，其次為彰化縣673家、台中縣663家，而除了台北市、高雄市、台南縣還有600家以上，其他縣市約200到300家。花東和離島最慘，花蓮僅剩70家、台東60家，澎湖僅剩18家。

「花蓮最近又死兩個，只剩68家啦」，花蓮中藥商業公會理事長龐寶霖直言，花蓮的中藥行十年來收了五成以上，死一個、關一間，整個新城只剩他一家獨撐，如今他才55歲，已是最年輕的藥行老闆，民眾想抓藥，都得千里迢迢而來。對於政府幾乎死心的他說，台灣中藥行明明保留全世界最好的傳統，兒子從小跟他學藥，卻看不到未來，父子倆已著手規劃到大陸執業。

台北市王媽媽說，過去只要家人喉嚨痛或肚子痛，她就會到隔壁巷子抓點金銀花泡個熱水喝；或秋涼時，就到中藥行抓慣眾、荊芥、香薷以大火煮滾後給媽媽泡腳，老人家全身發完汗不僅不受風寒夜裡也更好睡。

如今隨著藥房一間間關門，王媽媽說，不僅許多古老藥方因失傳買不到，就連貫眾等冷門藥材，連跑十家才問到兩家有賣，非得騰出時間，或是特地去打聽才可得，她憂心，再倒下去，之後要去哪裡買？

宜蘭縣林姓民眾則感嘆，當然知道有病要去醫院，但保健養身或是有小毛病的時候，光是聽西醫喝溫開水預防哪有用？且一天到晚吃西藥，也不能補身。她說，中藥是千年智慧，政府要做的是讓人民買到安全的中藥材，而不是讓優良傳統消失。

台灣中藥從業青年權益促進會理事長古承蒲表示，當持照的經營者老去，中藥行勢必跟著消逝，以她負責新北市新莊區藥行聯繫來看，去年到25間藥房詢問承接意願，竟只有3家願意繼續開下去，讓她很震驚，覺得政府再不加快修法腳步，恐讓千年文化消逝。

(中時 )