大長今都能執業當韓醫師了 台灣中藥行卻快關光光

2018年11月12日 11:33 中時 鄭郁蓁

韓國電視劇「大長今」中，女主角李英愛煮出一道道融入中藥材的補湯，讓人印象深刻。中藥行命運和台灣很相似的韓國，當年也有落日條款，但韓政府隨即推出「韓藥師」考試，讓韓藥師在韓國地位和西藥師平起平坐，以實質作為成功保留傳統炮製藥物文化；反觀台灣，從1993年訂出中藥房落日條款後，25年來政府卻不考試、不培訓、不發照，一條草案從2017年初擱置在立院至今沒有任何進度，任其長者凋零。

1993年2月5日政府推出《藥事法》，在這之前領有中藥販賣業藥商許可執照者，可以經營中藥販賣，但對1993年之後想執業者，卻不再辦理任何國家考試，也沒發照，因此被稱是「落日條款」。後經多任政府更迭，直到2016年2月再推《藥事法修正草案》，新增讓中藥行能調配丸散膏丹工作，卻因預告期間中醫師、藥師團體認中藥調劑涉及民眾用藥安全，送進立院一讀後，至今再也沒下文，終於逼得萬名中藥行「青年軍」忍無可忍，在「立冬」大日的上周到衛福部抗議。

其實台灣起大陸、韓國、馬來西亞、新加坡，保留了五千年來最完整的中藥材使用傳統歷史，如今大陸不僅仿效台灣的學徒制，另立中藥考科，開放除了大學教育之外的另一條路；韓國為了讓大長今「名不虛傳」，更是以教、考、用制度取代傳統中藥商，賦予「韓藥師」調劑丸散膏丹的工作，還能順帶成為文創產業。台灣的中藥行文化卻因主政者的無能，卻要面臨消逝命運。

台灣20多年來中藥商到底能不能除了在批發、零售外，同時調製丸散膏丹，是因卡在食品用藥安全的疑慮，食安固然是當前最重要的議題，但如何訂出能為人民把關的藥材管理辦法的同時，又能保留這項優良傳統，昏沉20多年的主政者，該醒醒振奮了吧。

(中時 )