水果外銷不力？ 林聰賢：不是一句「九二共識」能賣得好

2018年11月12日 11:38 中時 游昇俯

年底選舉將近，農產品產銷失衡、水果外銷不力議題成為爭論焦點。對此，農委會主委林聰賢表示，選舉年有太多政治語言，但台灣水果王國封號不是假的，主要還是要讓農產品更有競爭力，不是一句「九二共識」就能讓農產品賣得更好。

林聰賢今（12）日赴立法院經濟委員會報告108年度施政計畫暨收支預算案，並備質詢。

開議前，針對媒體詢問外界質疑水果外銷不力，林聰賢表示，台灣的氣候條件及農民技術都讓台灣水果口感特別好，這些才是農業的優勢條件，最近很多政治口水，都沒辦法幫到農民朋友，反而讓既有訂單很心慌，像是台東鳳梨釋迦果農，新種植品種是三年才採收，都希望訂單不要受到政治干擾。

林聰賢表示，中、南部鳳梨、芒果、棗子，這些有出口競爭力品項，農民都努力把品質做好，尤其是出口須將農藥殘留降到符合國際規範；他說，產業團體、農民朋友把品質做好，政府則幫忙把產銷條件系統做得更完整，最近有人號稱他「最會賣」，可是數據會說話。

林聰賢並指出，近一兩年看到一個狀況，因台灣產業規模不大，有些人就故意操作價格，知道政府會下手拉抬，這種盤商「兩頭賺」，農委會要去面對，會積極鎖定這些對象。

他說，選舉年很多假消息影響農民信心，農委會會予以掌握，打造一個公開透明且即時的產銷平台，讓未來減少波動，現在很多消息常是隨意製造、「演很大」，希望透過公開透明讓大家認清，台灣言論自由也要有一把尺，大家一起在公共輿論上發揮功德，謹守法律規範。

(中時 )