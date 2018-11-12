巴沙魚、多利魚傻傻分不清？ 北市火鍋店標示不實

2018年11月12日 11:35 中時 吳堂靖

巴沙魚。（北市衛生局提供）

天氣冷颼颼，不少民眾喜歡揪團吃火鍋，北市府衛生局9月底進行火鍋料抽驗計畫，另也針對19家火鍋業者查核現場菜單標示及實際使用食材，結果1家菜單標示「國宴多利魚」，實際卻使用價位較低的「巴沙魚」，衛生局依違反食品安全衛生管理法，處分4萬元罰鍰。

北市衛生局指出，巴沙魚屬於價位較低的鯰魚，魚型呈流線修長，又稱低眼無齒𩷶、低頭𩷶鯰，為一種源自東南亞湄公河流域的特有鯰魚品種，雜食性、生長快，多以養殖的方式大量生產；多利魚屬於價位較高的魴魚，外型呈橢圓形，最大特徵是體側中央有1個藍黑色圓斑，易被以加工或料理的型式販售，故不易從外觀分辨魚種。

衛生局表示，此次共計抽驗50件火鍋料產品（包裝26件，散裝24件），包括3件蔬菜、10件沾醬、7件水產加工製品、3件貢丸、 5件米血糕、5件鴨血、1件水產品、2件肉品、3件蒟蒻、1件素食加工製品、10件豆製品，檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、甜味劑、過氧化氫、硼砂、二氧化硫等項目，結果1件蔬菜(大陸妹)檢出農藥殘留殺菌劑Tebuconazole得克利0.10ppm(容許量標準:0.01ppm以下)，不符規定，經查來源為雲林縣，已移請雲林縣衛生局處辦。

北市衛生局呼籲，賣場、超級市場、飯店、餐廳等業者，務必正確依實際產品通俗名稱或與魚種名稱併列標示，避免誤導以維護消費者權益。

(中時 )