新竹》林智堅委託民調40.6％ 領先對手17.6％

2018年11月12日 11:01 中時 陳育賢

選舉倒數12天，新竹市長林智堅競選辦公室委託民調公司調查最新民調，林智堅的支持度為40.6％，大幅領先其它2位主要對手。（陳育賢攝）

選舉倒數12天，新竹市長林智堅競選辦公室委託民調公司調查最新民調，林智堅的支持度為40.6％，大幅領先其它2位主要對手。（陳育賢攝）

選舉倒數12天，新竹市長林智堅競選辦公室委託民調公司調查最新民調，12日公布結果，民進黨候選人林智堅的支持度為40.6％、國民黨許明財17.6％、無黨的謝文進13.0％，林總部表示，林智堅不論在東區、北區、香山區等3行政區，或在各個年齡族群，支持度都領先主要對手許明財與謝文進。

林智堅競選辦公室也特別公布林智堅在出生地的故鄉香山區的民調數據，辦公室主任黃任瑋表示，林智堅4年前在香山贏對手3625票，奠定勝選基礎，而最新民調顯示，林智堅在香山的支持度為41.6％，領先許明財的21.1％，及謝文進的5.1％。而林智堅在選前黃金周的18日下午3點半，將於香山區舊牛埔夜市舉行「香山大團結」造勢大會，希望凝聚故鄉熱情，持續催票。

黃任瑋說，選前12天，團隊不會鬆懈，衝刺階段，將步步為營、穩扎穩打，除增加候選人掃街拜票行程，當面請託市民，也號召支持者出席11月17日、18日、23日的選前造勢，響應「大桔大力挺明日新竹」運動。

另，此次民調與10月分的民調相較，林智堅的選情穩定，各候選人名次和差距也無太大變化，林智堅的施政滿意度維持7成（69.1％）左右，不滿意度僅20.1％，顯示多數選民尤其中間選民，高度肯定林智堅政績，這是其領先的主因。

此次公布的民調，是委託山水民調公司於11月5至6日進行，共完成1075分有效樣本，在95％ 信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。

黃任瑋表示，政績是選擇市長的唯一標準，林智堅堅持不攻擊、不抹黑、不造謠、只要政見牛肉的「3不1要」，希望用快樂選舉改變台灣選舉文化，民調也顯示，林智堅的正面選舉方式，獲得鄉親肯定，呼籲對手揚棄抹黑攻擊的傳統方式。

另針對日前有對手公布民調，卻未說明委託單位及調查相關程序，黃任瑋表示，依公職人員選舉罷免法第53條規範，公布民調需載明調查單位、辦理時間及抽樣方式、樣本數、誤差值等。

若在競選期間公布民調卻未提供法定必要資訊，是觸法行為，因此他提醒對手和網友，切勿在競選期間虛構或散布不實民調，以免觸法。

(中時 )