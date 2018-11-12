欠債遭3男K頭掌摑性侵 酒店妹獲補償20萬

酒店妹欠債遭3男K頭掌摑性侵，提告後獲20萬元補償。(示意圖/達志影像)

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中時

20多歲酒店妹因欠崔姓、卓姓2名酒店經紀31萬元，雙方在酒店包廂協商時，竟遭麥克風K頭、摑巴掌，還被2人的張姓友人帶到租屋處性侵得逞。台北地檢署去年依強制性交等罪起訴崔、卓、張3人後，酒店妹日前向北檢申請性侵犯罪被害補償20萬元獲准，檢方將向3人追償。

檢方調查，在北市中山區某酒店上班的被害女子是崔男旗下的酒店小姐，因缺錢花用，不但和崔男借貸30萬元，還向卓男借1萬。

崔男認為酒店妹欠錢又工作不認真，2016年8月21日凌晨2時，找來對方及卓、張共4人到酒店包廂商討還款事宜。酒店妹認為她僅欠崔男29萬元，雙方一言不合。

崔男3人即對酒店妹潑酒，吐口水、掌摑，卓並用麥克風暴打她頭部，導致受傷流血，並逼她簽下2張31萬元的本票。

當天凌晨4時，崔帶酒店妹回自己租屋處，交由小弟看管；但下午張男藉口要帶她外出找人還債，將她帶往別處性侵得逞。事後，她不甘被辱，驗傷提告。

檢方調查時，崔、卓、張3人供稱，沒有打她巴掌，而是「親暱的摸臉」，也沒強逼簽本票及性侵，是對方自願以6000元進行性交易。但檢方不採信3人說詞，去年9月依妨害性自主、強制、傷害等罪嫌起訴3人。

被害酒店妹日前以她遭3人凌虐、性侵，身心受創，向北檢申請犯罪被害補償，北檢審議後准予補償精神撫慰金20萬元，並將向崔男3人求償這筆錢。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )

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