再次打臉吳萼洋！腸胃科醫師：甜＋酸讓3類患者病情加重

2018年11月12日 11:16 中時電子報 戴安瑋

腸胃科科醫師打臉吳萼洋，指長期大量飲用蜂蜜檸檬水，會胃酸過多。（達志影像/shutterstock）

台北市長候選人吳萼洋日前在辯論會上，大談喝蜂蜜檸檬水和吃素，可治癒臉下方的小瘤及手掌的汗斑疹，遭醫師、營養師打槍後，現又有腸胃科醫師再出來打臉說，又酸又甜的飲料經常食用，可能會造成胃酸大量分泌，對潰瘍、胃食道逆流及胃酸過多患者加重病情。

台北市長候選人吳蕚洋上周在市長辯論會上，大談喝蜂蜜檸檬水和吃素，治癒臉下方的小瘤及手掌的汗斑疹，還說蜂蜜檸檬水是最強人間食品，經常飲用「就不必要有健保與長照」，他昨天接受聯體聯訪時親自示範如何做蜂蜜檸檬水，他擠完檸檬汁後，以1：1方式，加上蜂蜜，再加上等量熱水拌勻後，建議每天喝2到4次，再次表示治好了自己的汗斑疹。

對此，有醫師立刻打槍說，喝蜂蜜檸檬水和吃的清淡完全無法治癒小瘤和汗斑疹，更有營養師說，蜂蜜檸檬水又酸又甜，長期喝會「蛀牙」。

根據《元氣網》報導，衛生福利部台南醫院腸胃科醫師鄭維鈞表示，經常食用，可能會造成胃酸大量分泌。

他說，高含糖的食物，如檸檬等酸性食物，會增加胃酸分泌，更對患有潰瘍、胃食道逆流等民眾加重病情，不建議經常大量使用。如果真的要喝，也要視個人情況，每周只要2到3次就好，如果每天喝2到4次，腸胃可能很快會出問題。

他更說，檸檬含有維他命C可幫助皮膚修復，但不宜每天、大量喝，沖泡時最好使用冷開水，不要用熱開水，以免維他命C遭到破壞。

(中時電子報)