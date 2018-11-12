車禍撞擊 安全帶變凶器！把男童胃勒斷兩半

2018年11月12日 11:36 中時 馮惠宜

車禍撞擊後，在後座繫安全帶的12歲男童腹部留下淺淺紅色勒痕，沒想到胃部已被震裂為兩半。（馮惠宜翻攝）

太離奇，一名12歲男童因汽車追撞就醫，在後座繫安全帶的他腹部留下淺淺紅色勒痕，卻1因腹痛難忍送急診，一檢查發現他的胃部竟完全被勒斷，澄清醫院小兒外科主任林雨利表示，真是離奇病例，猶如被武功震斷，經緊急手術接合，目前胃部已恢復正常功能。

這位男孩在今年九月坐媽媽開的自用轎車，他坐在後座並繫好安全帶，因發生追撞車禍，前座安全氣囊爆開，媽媽受輕傷，該男孩因安全帶保護，沒有任何外傷，和媽媽一起被送到澄清醫院急診，經檢傷僅發現腹部表面有一道淺淺紅色的痕跡，判斷是繫安全帶因車子劇烈撞擊所留下的勒痕，並無其他外傷，但該男孩表示肚子很痛。

林雨利表示，雖然超音波檢查未發現有異狀，X光顯示腹部有漲氣，但抽血檢查發現其肝指數偏高，進一步做電腦斷層時，發現顯影劑有外滲情形，本來應該在血管裡的顯影劑已滲到腹腔，懷疑腸胃道有破裂情形，經緊急開刀，赫然發現胃部下方幽門附近完全斷裂，斷裂的兩端正在出血，傷口平整，宛如遭利刃切斷，立即將斷成兩半的胃接合。

林雨利指出，在有繫安全帶的狀況下，腹部沒有嚴重外傷卻造成胃部斷成兩半，的確罕見，或許是安全帶承受外來撞力緊縮產生作用力，勒緊腹部才導致胃部被勒斷，這種情形宛若金庸武俠小說的氣功傷人情節，充滿懸疑，還好即時診斷出腹腔器官有破裂現象，開刀後才解開這謎樣的病情，挽救該男童的生命。

由於胃部斷成兩半，傷及胃的迷走神經，即使成功接合，也會影響胃的蠕動功能，經藥物治療，手術後八天就恢復胃蠕動，術後經一個多月的回診追蹤，目前該男童的胃功能已完成恢復正常。

林雨利強調，坐汽車後座的人還是要繫上安全帶，以保障生命安全，像這樣的特殊案例，畢竟是少之又少的罕見個案。

(中時 )