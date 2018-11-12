APEC與他國互動 張忠謀：要看對方態度

2018年11月12日 11:15 工商 彭媁琳

台積電創辦人張忠謀今年將代表總統蔡英文，出席巴紐APEC會議，他今日在總統府行前記者會中指出，將會和其他領袖代表自然互動，但是也要看對方是什麼態度，不能不管對方的態度，一昧自己講，這樣就不好了。

媒體詢問，他將在會議中與美國、日本、中國等國家領袖傳達什麼訊息？張忠謀表示，不只是那幾位領袖，也會遇到別的國家領袖，會把那種可能的接觸都當作自然的互動。張忠謀表示，他已經準備要說什麼，每個人都不一樣，對彭斯、安倍、習近平等人，講的話都不會一樣。

張忠謀強調：「也要看他們對我的態度是什麼，自然互動，不能管對方怎麼樣，就啪拉啪拉自己講，那就不好了。」

張忠謀也重申，這次他是以領袖代表的身份出席，APEC是經濟會議，在經濟議題上，他和蔡英文已經有溝通，要講話的稿子也都讓蔡英文看過了，他和蔡英文對經濟問題的看法一致。假如別的領袖要跟張忠謀談經濟以外的問題，他不會避免，不過也要看對方講什麼，才能回答。

另有媒體詢問，是否會向日本首相安倍晉三提出參與CPTPP等訊息？張忠謀表示：「媒體都是問傳達什麼訊息？不需要傳達訊息，我們要什麼，他們都知道，他們要什麼，我們也都知道，並不是傳達訊息的問題，而是要在短短時間裡，會有討論的機會。有一個討論機會，大家都知道，我們很有興趣加入CPTPP，不需要跟他們講，我們要進去。討論也就等於是，what does it take，這就是有討論的機會了，我現在不想把我們要討論的內容告訴你，ＯＫ？」

(工商 )