六龜里神農宮濾老君夜祭 邀民眾走進聚落體驗

六龜里神農宮濾老君夜祭於11月13日登場。(圖：六龜區公所提供)

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有看過以檳榔、香菸舉辦祭典嗎?六龜里神農宮濾老君夜祭這就帶你來瞧瞧! 神農宮濾老君夜祭於11月13日舉行，平埔族人每年在農曆10月6日於公廨舉行濾公祖祭典，祭典前三日由族人上山砍竹稱之為「砍向竹」，並留有其尾端竹葉，竹子綁上斗笠掛上燈具立在公廨前後，稱之「立向竹」，象徵通知及召集各部落參加濾公祖聖誕聚會，祭獻物品以米酒、檳榔、麻糬、香菸、豬肉為主，隨後會舉行豐收烤肉大會，邀請與會民眾一同享用平埔美食。

濾老君夜祭是六龜里平埔族人每年最重要的祭典，公廨內主要供奉「阿立祖」姓〝濾〞，故六龜里的族人均稱公廨內的阿立祖為「濾公祖」並以漢人祭拜祖先方式設立濾公祖牌位供族人祭拜，是與其他平埔族公廨所不同之處，除了祭拜以外，藉由活動的辦理亦讓在異地打拼的族人回鄉參與祭祀活動，無論身處何方，族人們都會在這天返鄉參加祭典。

六龜區公所區長楊孝治表示，六龜里神農宮濾老君夜祭是在地文化及傳承的代表性活動，透過祭典活動促進各部落情感交流，祈禱地方風調雨順、國泰民安，傳承古老文化，並期許在地年輕人有文化扎根、尋根的概念，除了荖濃耆老和族親一起參與，也歡迎大家上山參與這傳統祭典。欲參與荖濃夜祭活動的民眾，請洽詢六龜區公所07-6892100或洽07-5564720活動小組。

(中時 )

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