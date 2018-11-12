「韓流」來襲!不只民進黨自作自受 黃創夏點名柯P問23字

圖為時任台北農產運銷公司總經理韓國瑜（左）、台北市長柯文哲（右）。（資料照,季志翔攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜成這次選戰最夯人物，連四年前擁有超高人氣的台北市長柯文哲都被比下去。對此，資深媒體人黃創夏認為，2018大選被「韓流」衝擊，不僅民進黨丶王世堅自作自受，「不知柯文哲是否扼腕當時沒有堅持不准韓國瑜的請辭」。他說左右逢迎，不見得永遠都獲利。

韓國瑜參選後，憑藉著自身的口條以及政見打動人心，讓向來是鐵票倉的高雄選情出現變化。韓國瑜討論度不僅超越民進黨高雄市長候選人陳其邁，也超越柯文哲，民進黨市議員高嘉瑜曾說這一切都要感謝王世堅，由於2016年時任北農總經理的韓國瑜被王世堅質詢的影片瘋傳，才讓韓國瑜被外界看見並崛起。韓國瑜2017年1月11日請辭臺北農產運銷公司總經理一職。

對此，黃創夏在臉書PO出「悔讓國瑜辭北農？」一文，他說2018大選被「韓流」衝擊，除了民進黨丶王世堅自作自受，現在光芒被摭掩，不知柯文哲是否扼腕當時沒有堅持不准韓國瑜的請辭。左右逢迎，不見得永遠都獲利！

對此，網友表示「別怪柯P，他擋不住民進黨的壓力。柯P早就後悔了，來了個吳音寧，他能不後悔？」、「民進黨創造（韓流）！韓瘋吹倒民進黨的（傲慢與偏見）！」、「黃大師覺得韓國瑜搶走了柯文哲的光芒了嗎？」、「韓國瑜最大的問題是豬隊友太多。馬英九就是其一」、「謝謝柯P當時的『欺善怕惡』才把韓國瑜從狼群解救出來」。

(中時電子報)

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