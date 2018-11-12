台灣飯店倒閉潮來了？今年已有7家遭法拍

台灣飯店倒閉潮來了？今年7間飯店已遭法拍(資料照)

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中時電子報
/綜合報導

近幾年來台灣觀光業越來越失去競爭力，加上陸客不來，房價居高不下，使中小型飯店的經營業者抵擋不住衰退洪流，資產陸陸續續遭到法拍。自今年來，全台已有7家飯店旗下資產淪入法拍物件，遍及台中、南投、嘉義、高雄、屏東、台東及宜蘭等地。還有專家透露，如果算上小規模的商旅，今年幾乎是1個月法拍1家業者，驚人速度不經讓人對台灣觀光業的前景擔心。

根據司法院最新公告，南投埔里鎮友山尊爵酒店，及屏東東港鎮大鵬灣大飯店，將在11月14、15日法拍，底價分別為11.7億、1.3億元。今年以來，嘉義夏禾國際行館、台中進方大飯店、台東三博大飯店、高雄微風行館、宜蘭立德旅遊事業，已有7間飯店陸續遭到法拍，到目前為止僅三博大飯店得標，夏禾、三博2家無人投標。

而網友們認為，台灣觀光業會這樣衰敗，有人歸咎給陸客不來、有人則是覺得是飯店的價位太高，走到那都是老街、沒新意，寧願買機票飛日本，「以前馬英九當總統的時候南投多麼人山人海有人氣，反觀現在」、「馬冏時代，南投馬路都被壓壞了吧」、「就敲潘仔被看破啊，看看礁溪老爺還不是人滿為患，晶華晶英那種的就更不用講」。

對此，觀光局在11月起推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」補助方案，盼全台灣民眾一起來救觀光。蘋果報導，高屏旅宿業者表示目前住房率約提升1成至3成，宜花東觀光也有部分成長。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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