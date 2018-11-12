高雄翻盤在望 翁紹輝：年輕世代是關鍵

國民黨青年部主任 翁紹輝 提供

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中時電子報
綜合報導

高雄選戰升溫，原先被視為「躺著選」的陳其邁近期動作頻頻，批評對手不 遺餘力，下鄉拜訪馬不停蹄，而在 11 月 3 日晚間，勞動者之夜大型造勢活動當 中，宣布辭去不分區立委，希望能以破斧沉舟的決心，來喚起選民的支持。相較 選戰之初，陳其邁期望藉由陳菊的市政基礎與對手打冷戰，但這樣的策略也使韓 國瑜找到著力點，頻頻挖陳其邁牆角，等到民進黨驚覺情勢不利，韓流已在高雄 形成趨勢，難以阻擋。面對月底高雄選情五五波的膠著狀態，國民黨青年部主任 翁紹輝認為，韓國瑜在這一仗有很大的翻盤機會。

國民黨青年部主任 翁紹輝 提供

翁紹輝表示，民進黨已在高雄執政 20 年，然而 20 年來除了市容的更新及實 際功能低落的無感建設外，高雄其實沒有實質的進步，低薪、負債、人口外流， 甚至成為了高雄的同義詞。而韓國瑜給予了高雄人一個願景。簡單的一句話，高 雄又老又窮，點出了當前高雄所面臨的困境，曾經的第二大城，全球貨櫃量第三 大港，如今已成追憶。當然，很多年輕人聽到自己的家鄉被這樣詮釋，難免不舒 服，然而捫心自問，這確實是高雄無法迴避的現實。北漂青年，更是直接點出高 雄子弟有家歸不得的心聲。所以這一次青年世代將在選戰中扮演關鍵角色。

由於國民黨過去的歷史包袱，年輕人普遍對國民黨抱持冷感甚至反感，但韓 國瑜這一次的非典型選戰策略，逐漸淡化政黨色彩，選人不選黨儼然成為這次高 雄選戰的主軸。其實年輕人也很清楚，四年任期能做的改變有限，而韓國瑜提出 的某些政見也有待時間證明，但與其讓高雄繼續如一攤死水般，不如換人做做看， 起碼還有改變的契機。

最後翁紹輝認為，這次高雄選戰韓國瑜已在南部創造了奇蹟，也相信最後的 選舉結果絕不會讓人大失所望。

(中時電子報)

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