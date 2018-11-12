高雄》最新民調出爐：韓國瑜有望翻盤！

國民黨高雄市長候選人韓國瑜(左)、民進黨高雄市長候選人陳其邁(右)。(圖／合成圖，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一大選戰情激烈，韓國瑜的「韓流」更有望翻轉高雄。據最新民調顯示，表態支持國民黨候選人韓國瑜的支持度為35.4%，號稱長期深耕高雄的民進黨市長候選人陳其邁支持度則有32.6%，雙方差距不到3%，韓國瑜小幅領先陳其邁2.8%。

據《蘋果》委託世新大學民意調查研究中心調查最新民意顯示，陳其邁支持度為32.6%，韓國瑜的支持度有35.4%，無黨籍候選人璩美鳳僅1.5%表態支持、無黨籍候選人蘇盈貴支持度亦只有0.6%，與9月民調相較，韓國瑜支持度從31.2%上升至35.4%，陳其邁支持度則從33.8%降至32.6%，下滑了1.2%。

另外，在中間選民支持度方面，則有37.6%支持韓國瑜、28.3%支持陳其邁，在看好度部份，看好韓國瑜有36.3%，看好陳其邁為28.3%，看好璩美鳳僅0.2%，但仍有35.3%支持者未表態。

本次調查為《蘋果日報》委託世新大學知識經濟發展研究院、世新大學民意調查研究中心進行調查，調查期間為11月10日至11月11日，以電話訪問（CATI系統），調查戶籍在桃園市年滿20歲以上民眾，以分層隨機抽樣方式，共獲成功樣本數1274份，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±2.75%。

(中時電子報)

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