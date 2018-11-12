海外參展拚商機！媒合破億　台南市經發局明年規畫2場次

台南市經發局舉辦「共同參展、商機媒合會和企業參訪」三合一海外拓銷活動，今年前進英、日、泰等國，成果頗豐碩，明年規畫到法、日，替更多產業類別開拓商機。（台南市經發局提供）

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台南市經發局舉辦「共同參展、商機媒合會和企業參訪」三合一海外拓銷活動，今年前進英、日、泰等國，成果頗豐碩，明年規畫到法、日，替更多產業類別開拓商機。（台南市經發局提供）
台南市經發局舉辦「共同參展、商機媒合會和企業參訪」三合一海外拓銷活動，今年前進英、日、泰等國，成果頗豐碩，明年規畫到法、日，替更多產業類別開拓商機。（台南市經發局提供）

為吸引海外商機，台南市政府整合在地特色產業，由經發局規畫「共同參展、商機媒合會和企業參訪」三合一海外拓銷活動，共結合南市37家廠商先後前往日、泰、英等國參展，並陪同參訪當地企業，也成功吸引日商三井不動產前來投資，志鋼金屬也與日業者簽訂合作備忘錄，產品將有機會外銷日本市場。

南市經發局指出，小型、微型企業往往受語言、資金、通路等條件所囿，無法獨立參加國際性的展覽或與通路商洽談，經發局輔導並整合有潛力廠商，辦理海外拓銷活動，製作廣宣整體形象，透過專業顧問洽詢當地買主事前媒合，展會前後也安排參訪當地知名通路商。

經發局表示，從今年下半年開始，依不同產業類別，分別前往「英國伯明罕汽配維修及檢測展」、「日本東京國際禮品雜貨展」及「泰國臺灣形象展」，3場展會期間共參展18個攤位， 促成逾千次商機媒合洽談，也參訪8家當地企業，現場商談金額約4億元，潛在商機預計將達10億元，成果頗為豐碩。

考量到進出口貿易的重點國家或地區，台灣公協會組團參展及重點國際展會、以及台南在地優勢和新興產業等，規畫參加明年6月的「日本東京設計展」及11月的「法國巴黎國際建材五金展」，每場將甄選8到10間廠商，藉此打開國際通路，創造更多商機。

(中時 )

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