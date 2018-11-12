新北》提問人關心長照、韓國瑜旋風、深澳電廠

新北市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（12日）上午10時許在新視波有線電視登場，民進黨新北市長候選人蘇貞昌到場。（葉書宏攝）

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新北市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（12日）上午10時許在新視波有線電視登場，國民黨新北市長候選人侯友宜到場。（葉書宏攝）

新北市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（12日）上午10時許在新視波有線電視登場，由蘋果日報、聯合報、中國時報、自由時報依序代表擔任發問人。

蘋果日報記者曾佳俊提問，年輕人成為三明治，要照顧長輩，又要照顧幼兒，未來新北市的長照政策。

侯友宜細數7年來對於長者的政策，包含老人共餐、托老、動健康等，他也提到，蘇提出的假牙政策，真牙齒比假的牙齒更好，預防勝過大量補貼。蘇貞昌表示，當縣長時老年26萬人，現在53萬人，老人非常需要照顧，當時老人安養機構6家增加至160家，全國第一。

聯合報新北市特派員葉英豪提問關於，韓國瑜、柯文哲旋風對於政黨影響，以及未來雙北市長合作。

侯友宜回答，中央執政一例一休、勞資衝突，如今台大沒有校長，自己在第一線衝的時候，只問對錯、不問顏色，雙北市合作是態度問題，會和台北市長主動積極溝通，為民眾可以放下身段。

蘇貞昌回應，韓、柯旋風是看熱鬧的，隔壁家的事情不致批評，當選後要跟別人合作，既然侯提到討厭藍綠惡鬥，那請他趕快回去跟政黨說不要鬥了；當市長跟民眾生活息息相關，要方方面面公平溫暖。

中國時報特派員林金池詢問關於深澳燃煤後續問題，若中央再度出現「髮夾彎」，身為新北市長的態度如何？自由時報新北市特派員李信宏詢問，關於外界質疑，選舉是中央執政的期中考以及朱歸侯隨。

侯友宜回答，燃煤深澳電創造空汙、環境、生態，是政治算計；市政是一棒接一棒。蘇貞昌表示，侯過去從未對環保關心，跟過去態度不一樣的話，能源政策、環保議題是很嚴肅、科學的議題，應該由專業人來判斷，不是拿來選舉當造勢議題。

(中時 )

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