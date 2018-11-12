台南》高思博今赴天壇參拜：要讓改變成真

2018年11月12日 11:41 中時 曹婷婷

選舉投票日倒數12天，國民黨台南市長候選人高思博12日一早率多名黨籍市議員及市議員侯選人到天壇參拜，晚上將參加電視政見發表會，將市政理念傳達給更多市民知道，高思博說，這場選戰是近年來藍綠最接近、緊繃的一次， 剩下不到2周時間，希望全力翻轉，讓改變成真。

高思博今天偕同市議員洪玉鳳、王家貞及市議員候選人戴銘正，江國銘到天壇參拜，他說，天壇是台南祭天的地方，是台南最有歷史的地方，這次參選就是要發揚光大台南歷史，同時也把這種想法跟使命向上天報告，未來有機會能夠為市民服務。

他說，參選台南市長就是希望將台南這樣有歷史文化的地方發揚光大，尤其，台南廟宇入夜點燈不遜於國外教堂，可以營造成為一個適合夜遊廟宇觀光的城市。

高思博提到與高屏合作，除了在觀光層面一起打拚經濟，另外，空汙議題也同樣要一起努力，讓大家過好生活，他昨天也到高雄參加反空汙大遊行，強調打團體戰是很需要的，除了營造南台灣發財圈之外，空汙、治水不可能只追求自己乾淨，別人汙染自己也不會好，這是無法獨善其身的事，要有共同平台最市政管理是很重要的。

選戰進入尾聲，他說，從近期民調顯示一個趨勢，台南市這次是歷年來最接近、緊張的選舉，希望台南市跟高雄市一樣，讓市民20多年渴望改變的心願能夠成真，這個希望看起來在最後不到2個禮拜有機會達成。

(中時 )