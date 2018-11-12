不必和F-22 F-35比 陸造殲-20目的已達成

2018年11月12日 11:36 中時電子報 楊幼蘭

殲-20戰機珠海航展首秀彈艙

11日珠海航展最後一天，4架殲-20戰機再度現身，打開彈艙，大秀主、副彈艙內的霹靂-15與霹靂-10E飛彈，搶回航展首日向量版殲-10B震撼展現眼鏡蛇機動所占盡的一切鋒頭。

《國家利益》（The National Interest）網指出，儘管殲-20這次在航展中用的仍是俄製AL-31發動機，而不是自製的最新型渦扇-15發動機。然而，這並不意味它缺乏戰鬥實用性，或未能促進中國空軍轉型。反之，它要發揮威懾力的目標已達成。

殲-20最初現身，是2011年在網上熱傳的模糊照片上。當時外國觀察家，甚至部份軍事官員都十分訝異，因為他們原本以為，解放軍要花更多時間來打造隱形戰機。

在殲-20戰機2017年9月服役前，唯有美國具備設計，打造和操作隱形戰機的能力。但在政府強力支持，並盛傳透過間諜活動，向歐美航太企業取法下，近數十年出現飛躍性的成長。

殲-20最早從2017年3月開始，和轟-6轟炸機與運-20運輸機參與實戰演訓。到了2018年中，中國航空工業集團（AVIC）約打造了20架殲-20，而解放軍起碼需要200架。中方在設法量產殲-20的同時，也不斷加以改進。

批評者指出，殲-20比不上美國的F-22與F-35隱形戰機，前翼很容易被雷達偵測，而較大的體型與重量有損機動性。此外，他們說，殲-20以AL-31充數，遲遲沒有裝上量身訂製的渦扇-15發動機，限制了它應有的性能。

然而，毫無爭議的，就是殲-20比舊型解放軍戰機隱形，也飛得更快，航程更遠，裝備了寬敞的彈艙，能發射威力更強大的飛彈。

(中時電子報)