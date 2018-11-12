在家也能輕鬆吃，達人教你如何料理萬里蟹

2018年11月12日 11:32 中時電子報 綜合報導

每年9月至12月是萬里蟹產季，此時總是吸引大批民眾前往北海岸大啖萬里蟹，除了在當地餐廳享用現撈萬里蟹大餐，還有不少民眾想在產地購買新鮮螃蟹，又擔心帶回家後不知道如何動手料理，因此，專賣萬里蟹的達人教大家，只要記得「鮮蟹就清蒸，凍過加米酒」的小訣竅，在加上幾個簡單的料理步驟，就能在家享用美味的萬里蟹！另外，還可以到螃蟹快報FB粉絲專頁，觀看挑蟹、買蟹與料理方法的影片，讓你輕鬆在家料理萬里蟹！

清蒸萬里蟹。（新北市漁業處提供）

簡單訣竅教你料理萬里蟹，還有懶人料理在家輕鬆煮

富基漁港魚產品銷售中心餐廳業者張美娟表示，新鮮螃蟹最好的料理方式就是「清蒸」，因為過多的調味料反而會壓掉新鮮度，簡單的料理方式更能嚐到螃蟹的清甜與海味；若是帶回家沒有馬上烹煮，則需要冷凍保存，日後解凍後加入些許米酒拌炒去腥，一樣也能吃到萬里蟹的美味。龜吼漁港漁夫市集攤商吳泓宜說，新鮮螃蟹購買回家後，先用清水將螃蟹沖洗乾淨，將螃蟹放入鍋中，以小火悶煮，水滾後再繼續以蒸氣悶煮15分鐘，此時蟹肉雖已蒸熟但不會過老，肉質彈牙且充滿鮮味。

避風塘炒蟹。（新北市漁業處提供）

如果喜歡吃重口味的民眾，張美娟也推薦兩道螃蟹料理－「避風塘炒蟹」和「洋蔥蛋炒蟹」，前者是先將螃蟹裹粉後，加入蒜蓉和乾紅辣椒一起下鍋炸，等到蒜酥呈現金黃色就可起鍋；另一道料理是將洋蔥和蛋爆香過，等到洋蔥軟化後，再放入螃蟹一同悶煮，即可完成美味料理。她還教大家最輕鬆的懶人料理法，只要將螃蟹和海鮮配料丟入火鍋或稀飯中一起煮，就能輕鬆喝到鮮甜湯頭，很適合想在家輕鬆吃萬里蟹的民眾。

洋蔥蛋炒蟹。（新北市漁業處提供）

新鮮活蟹哪裡買，富基、龜吼與野柳漁港都是好選擇

石門區富基漁港魚產品銷售中心及萬里區的龜吼漁港漁夫市集，是全年都能買到新鮮萬里蟹及當季現撈漁獲的好去處，除此之外，今年12月2日前的例假日上午9時到下午5時（天候不佳或賣完就會提早收工）在野柳漁港還有假日活蟹市集，由在地捕蟹船主組成之螃蟹產銷班會在野柳漁港藍色公路候船亭下擺出新鮮現撈萬里蟹，讓民眾現場親自選購，來這裡不但能採買現撈萬里蟹跟新鮮漁獲，還有機會親眼看到捕蟹船將現撈的萬里蟹卸貨上岸的過程，還不快把握機會安排行程，到富基、龜吼與野柳漁港採買萬里蟹回家試身手！

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(中時電子報)