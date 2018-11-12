訴願被駁回 教團：用選票教訓執政黨

2018年11月12日 11:58 中時 林志成

「讓我陳述意見、到場辯論，其餘免談」，退休軍公教人員不滿年改而提出訴願，卻有9成被駁回、1成不受理，連讓他們表達意見都沒有，全國教育產業總工會等教團今天動員20多人到教育部前抗議，並呼籲所有軍公教人員「以選票教訓執政黨」。

軍公教退休金改革7月1日施行，6月份退休公教人員陸續收到退休金審定通知書，一些不滿退休金被砍的人，依法於30天內提出共同訴願及共同復審，至今已數個月過去，相關訴願機關（包括教育部、行政院、保訓會）截至目前為止，不是駁回、不受理，就是遲未處理，也未通知原因為何？

全教產及台北市學校教育產業工會等團體今天動員到教育部前抗議，全教產理事長黃耀南表示，軍公教退休人員有53萬人，其中約一半提出訴願，行政院最近已對1.6萬件案子做出裁決，就是9成駁回、1成不受理；其他訴願案，據他瞭解，蔡政府擔心影響11月24日選情，所以相關部會還未將結果寄給當事人。

黃耀南說，在行政院已處理的1.6萬件訴願案中，有1.1萬件是退休教師所提出，其他則是退休軍人的案子。行政院處理的這些訴願案中，沒有任何當事人可以到場陳述意見，就直接被駁回或不受理，行政院已違反訴願法。

台北市大安、文山區無黨籍市議員候選人張凱鈞表示，在大安、文山區有約300個退休校長，更有高密度的退休老師，他們一輩子投入教育，原本是國家最穩定的力量，但在年改後，許多人陷入困境，生活面臨很大的壓力，他要求政府好好照顧這群人的退休生活，以免社會充滿怨氣。

全教產法律顧問、律師劉君毅表示，《公教人員退撫條例》讓政府迴避了退休金最後給付責任，直接影響數十萬人的生活，這是打擊軍公教人員士氣的惡法。如果訴願不成，他將幫退休老師們提起行政訴訟，並希望行政法院的法官秉持良知，以司法制衡行政院的濫權。

教育部法制處專門委員汪康定回應，已經聽到教團聲音，後續將依法定程序處理。對於教育部處理的退休教師訴願案，將視訴願書及教團的陳情內容，必要時會通知當事人到場陳述意見。

(中時 )