貿易戰狂削民眾荷包！美亞洲超市價格驚漲90％

紐約曼哈頓唐人街頭一景。(圖/Shutterstock)

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中時電子報

美國的亞洲雜貨店終於擋不住貿易戰排山倒海而來的壓力，日前有商家貼出緊急公告說，即將調漲店內大約50種不同商品的價格，以反映美中貿易戰的最新關稅。其中從中國進口的商品漲幅更將高達90%，相當驚人。

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根據美國《德盧斯新聞論壇報》(Duluth News Tribune)報導，美國消費者可能成為貿易戰最首當其衝的受害者，受到川普提高關稅的影響，美國超市中的蘑菇、蔬菜和其他商品的成本紛紛提高，讓零售商非常無可奈何，只能調漲價格以維持不到3%的微薄利潤。

根據市場研究公司IBISWorld的報告指出，包括亞洲、西班牙裔等非主流商店，大約佔美國食品市場的6%左右，大約6220億美元。

自從貿易關稅提高以後，海鮮、蘑菇和蔬菜等商品都被課稅，零售商可能為了維護不到3%的微薄利潤而提高銷售價格，將成本轉嫁到顧客身上。

而亞洲的超級市場在大環境中又更加脆弱，即使這些店主們想要改變策略，將中國產品轉成外包或販賣在美國種植的農產品，但是過程依舊緩慢。因此，貿易關稅提高便意味著，從中國進口的產品價格都會跟著調漲。

零售商無奈的表示，幾乎每次貿易戰升級，美國消費者所面臨的風險都會增加。因為貿易戰對很多地方都有影響，尤其是對中國雜貨店而言，未來商品的價格將會不斷攀升。

(中時電子報)

文章來源：Asian grocers in US are bearing the brunt of China trade war

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