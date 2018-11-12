台中》車隊掃街從海線出發 林佳龍：勝敗關鍵在投票率

2018年11月12日 11:56 中時 盧金足

台中市長林佳龍與立法院副院長蔡其昌、民進黨市議員候選人楊典忠、王立任上午先在梧浩天宮向媽祖參拜，希望保佑高票當選，隨後大批車隊出發。（盧金足攝）

台中市長林佳龍12日從海線展開車隊掃街，沿途民眾熱烈揮手，高喊「凍蒜！」（盧金足攝）

台中市長林佳龍12日從海線展開車隊掃街，首站由梧棲浩天宮出發，沿途都有民眾熱情的比出「二號」手勢，高喊「凍蒜！」林佳龍表示，這次選舉戒慎恐懼充滿危機感，只有投票當天票投出來，才是決定勝負的結果，對藍綠出現的拉鋸戰，他強調，這次選舉最後的勝敗關鍵在於投票率，「但危機感會衝高我們的投票率！」

林佳龍與立法院副院長蔡其昌、民進黨市議員候選人楊典忠、王立任上午先在梧浩天宮向媽祖參拜，希望保佑高票當選，隨後大批車隊出發，行經梧棲、沙鹿及清水等地區掃街拜票。

「選情繃緊，民調差距並不是很大，也有助於支持者出來投票幫忙我們拉票！」林佳龍呼籲所有支持台中進步市民出來投票，「危機感會衝高我們的投票率，這次選舉最後成敗關鍵就在於投票率」。

林佳龍表示，目前受到整個社會氛圍影響，相對綠營支持者投票意願比較低，要讓支持者能出來投票，只有投票當天投票出來，才是決定勝負的結果，「我們戒慎恐懼，充滿危機感」，期待市民給四年努力的台中隊一個肯定，未來四年帶動大台中更進步。

林佳龍說，選舉進入倒數十二天，利用聯合競選從海線出發，展現市長和議員都是「台中隊」，從海線港區出發有雙重意義，市長和市議員聯合車隊，團結勝選，從海線出發對偏鄉關心，這幾年海線進步最大，四年來的建設市民最有感。

海線雙港副都心，帶動地方發展，捷運藍線也通過，台中機場升格為國際機場，港區招商三井商場及離岸風力發電的投資，海線區欣向榮充滿希望，他說，這次聯合競選車隊從海線港區出發，縮短城鄉差距海線看的見，市長議員民進黨聯合競選衝高選票，力拚「市長過關、議會過半」。

對花博開幕後搏得好評，林佳龍說，民調看好度和花博滿意度高，民調是施政成績的反應，市民普遍對四年來的執政是有感的，包括交通、水利、產業，這次辦花博讓台中人有光榮感，不分山海屯市區，辦好花博是市長的責任、不分黨派，也展現市府規畫和執行力。

(中時 )

台中市長林佳龍12日受訪時表示，這次選舉最後成敗關鍵就在於投票率，「危機感會衝高我們的投票率」，呼籲選民出來投票。（盧金足攝）

台中市林佳龍上午與民進黨市議員候選人楊典忠（右）、王立任展開車隊掃街。（盧金足攝）

台中市長林佳龍12日從海線展開車隊掃街，沿途民眾熱烈揮手，高喊「凍蒜！」（盧金足攝）