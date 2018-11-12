台東》今返台東選前衝刺　鄺麗貞向吳俊立喊話：愛我就投給我

無黨籍台東縣長候選人鄺麗貞今上午於台北舉行記者會，宣布下午將搭機返回台東為選舉最後衝刺。（林縉明攝）

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前國民黨籍台東縣長鄺麗貞，脫黨登記參選台東縣長後幾乎神隱，鄺麗貞12日上午於台北舉行記者會，宣布下午將返回台東選前衝刺，呼籲北漂、南漂民眾返鄉投票。媒體詢問是否爭取到丈夫吳俊立選票，鄺麗貞說，每一票都會支持，但鄺也向丈夫喊話「如果他愛我就會投給我」。至於返回台東是否會跟丈夫見面，鄺麗貞僅說「期待再相會」。

鄺麗貞的丈夫吳俊立擔任國民黨台東縣長候選人饒慶鈴後援會總會長，吳俊立的妹妹吳秀華則是國民黨台東縣黨部主委，鄺麗貞在登記截止前完成登記參選，引發外界關注，尤其鄺登記後始終未在台東露面，僅在臉書提政策、時事評論及接受媒體專訪。

鄺麗貞今天上午在台大校友會館舉行記者會指出，登記參選後不同傳統選戰勤走基層拜票，選擇在海內外累積國際資源與人脈的專家學者官員經驗交流，尋找台東鄉親需求的解方與方向，建構台東未來發展的經濟永續、社會永續、環境永續。

鄺麗貞預計下午搭機返回台東，不僅將掃街親握每雙手，還將拍攝台東未來紀錄片，讓商管效益、創新思維接軌國際理念永續流傳。

針對國民黨主席吳敦義希望她「競而不選」，鄺麗貞強調，登記就不可能境而不選，台東長期被家族把持，她看穿、看破一切，勇敢站出來參選，尤其是坊間流傳藍營支持者被迫含淚投票，希望她的參選讓台東想要參政的年輕人有可以發揮理想的機會。

至於丈夫支持對手饒慶鈴，鄺麗貞說，夫妻攜手共創人生旅途會有不同意見，這次她選擇堅持創黨信仰與價值，希望走過這次丈夫更理解，選舉是一時的，家是永遠的，如果他愛我，這一票就會投給我。

(中時 )

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