搶救大潭藻礁 環團要求提報暫定自然地景

2018年11月12日 11:59 中時 王思慧

環團今（12）日到農委會前表達訴求，為搶救觀塘大潭藻礁，認為已符合文資法提報「暫定自然地景審議」條件，要求農委會代理提報，避免獨特地景被破壞。農委會表示，目前桃園市政府已啟動大潭藻礁周邊調查，會尊重地方主管機關的決定；且海洋保育是海洋委員會的職責，農委會收到陳情後，會再轉知，現在等調查報告出來，才會有具體的方案。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政批評，蔡政府不蓋深澳改建三接，目的就是要救新北市選情。因此，在11月17日上午10時至下午1時，在大潭藻礁現址舉行千手牽手護藻礁活動，呼籲國人踴躍參加。

環團台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅指出，去年6月曾就大潭藻礁向農委會申請指定自然地景（自然保留區），並依法請求指定為暫定自然地景，也已向桃園市府提出申請，但都沒有積極作為。

現在中油第三天然氣接收站工程已發包，藻礁隨時都會有破壞的危機，因此今天向農委會提出請求，儘早指定自然地景，即使仍需時間研究，至少應先暫定，否則藻礁一遭到滅絕，就很難挽回。

義務律師陳憲政表示，根據文化資產保存法第79條，「主管機關應接受個人、團體提報具自然地景內容及範圍，並依法定程序審查後，列冊追蹤」。原本期待桃園市府能指定自然地景，卻收到市府回應，文資法就主管機關規範不明，且因該案牽扯中央主管機關，無權協調。若農委會今天還是認為是地方主管機關義務，「那就是互踢皮球」，不願面對，距投票日剩不到兩周，呼籲農委會勇於承擔。

農委會林務局保育組組長夏榮生回應，桃園市政府已啟動大潭周邊民意跟環境的調查，明年三月會有結果出來，屆時會再跟主管機關來研商保育的等級政策策略方案；目前三接已避開柴山多杯孔珊瑚重要棲地，初步判定沒有立即危險。另外，藻礁屬於海洋生態保育區域，現在是於今年4月成立的海洋委員會職責，若有相關陳情資料，農委會也將移交給海委會處理。

(中時 )