愛女全身24％燒燙傷一度命危 父控訴幼兒園卸責

2018年11月12日 12:22 中時 蔡依珍

愛女全身24％燒燙傷一度命危，傷心父控訴幼兒園卸責。(蔡依珍翻攝)

愛女全身24％燒燙傷一度命危，傷心父控訴幼兒園卸責。(蔡依珍翻攝)

5歲羅姓女童今年6月中午在桃園一所幼兒園不慎遭熱湯燙傷，不但右側臀部皮膚整塊不見，全身24％2-3級燒燙傷，一度發出命危通知，住院1個多月後才出院，目前仍持續復健，羅父上網控訴園方不理不睬，全推給保險公司，妻子也因此要看精神科，一個家庭備受精神和體力的煎熬，點出該幼兒園的4家家族企業，呼籲其他家長選幼兒園要睜大眼。

羅姓家長12日在臉書粉絲團《桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區》貼出圖文，指5歲的女兒在桃園區一所幼兒園就讀，今年6月4日中午遭熱湯燙傷，他到院時看到女兒意識不清、全身裹著棉被，棉被打開瞬間當場嚇傻，女兒右側軀幹、手臂、大腿皮膚因為黏在衣褲上，一併隨著衣褲被剪掉、沒了，會陰部也布滿約2公分大的水泡，「這個畫面是所有父母親都無法承受的痛！」

羅父還說，醫生開口的第一句話就是：「你們的女兒全身面積百分之24、2至3級燒燙傷，現在是病危期！」持續在加護病忙急救，直到第三周家長可以陪同留宿，他才知道女兒從第一天起，因為換藥的劇痛，歇斯底里地尖叫、哭喊「我不要換藥」，晚上常常做惡夢、說夢話，邊睡邊哭，他和妻子白天上班、晚上心疼著女兒受苦的煎熬，對精神及體力是沉重的負擔，直到7月7月病況穩定才出院，但至今仍要回診，妻子也因此成為精神科的常客，痛陳一個幼兒園的嚴重疏失，造成一個家庭在精神及體力上的煎熬。

羅父指控園方指稱熱湯只有4、50度，他從監視影片發現第一時間師長僅帶著女兒到洗手台沖水，沒有發現上、下半身都遭燙傷，因此延誤緊急處理程序，女兒出院後園方也不再過問，致電詢問卻得到負責人表示：「如果告上法院，因為保險額度夠，保險公司都要賠！」讓他非常不滿，認為幼兒園把保險公司當墊背，要家長自己去跟保險公司討價還價，怒控：「到底是誰把我女兒弄成這樣，怎麼可以這樣欺負無辜的家長！」

羅父指出，該幼兒園共有4家幼兒園、是家族企業，案發後教育局僅裁罰3萬元並限期改善，仍然是合格立案園所，處罰根本不痛不癢，寫出來是希望家長幫小孩選幼兒園時能多注意、多打聽，看心中所選的學校是否有不良紀錄，「千萬不要被美麗的校園和合格立案園所字眼欺騙了！」

(中時 )