女兒扮神探 老爸偷吃賴不掉

女兒扮偵探拍照，助攻媽媽捉姦。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

中部地區一名女子小君(化名)去年丈夫分居，她聽聞丈夫與女性友人關係曖昧，小君女兒扮演偵探拍到父親「情牽」小三上汽車旅館照片，讓父親想賴也賴不掉。小君主動切斷與丈夫33年情份，訴請離婚獲准。

據判決書，小君與丈夫結婚33年，3名子女皆已成年，小君指控丈夫對她家暴，2人自去年1月分居至今。期間丈夫仍傳訊恐嚇小君 「惹毛我保證妳後悔」、「一定殺無赦」、「我開過道館，打死你綽綽有餘」，小君還淚訴丈夫與一名女子親密出遊，去年3度與小三上汽車旅館，小君認為丈夫薄情，請求法院判准離婚。

小君丈夫則反控妻子喝酒鬧事、將拿光積蓄離家出走，辯稱和「小三」只是學長、學妹關係，小君丈夫供稱，當時他因為有「蕁麻疹」上汽車旅館休息，「學妹」貼心送便當到汽車旅館，沒有出軌。

2人孩子證稱，爸媽原本感情很好，但2年前一名女子介入他們家庭，爸媽關係轉趨惡劣，母親時常為此哭泣不已。女兒表示，去年看到父親與女子手牽手，多次上汽車旅館，並當庭提出照片作證。

法官認為女兒提出照片，雖難以證明女子與人夫有通姦行為，然而孤男寡女共處一室，並多次親密牽手，顯然逾越一般朋友交往，且夫妻關係迄今仍未改善，彼此形同陌路，法官判准離婚。

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(中時電子報)

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