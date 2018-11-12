選戰談統獨 馬英九笑民進黨「老套」

2018年11月12日 12:10 中時 林和生

前總統馬英九南下屏東陪同黨籍候選人掃街拜票，支持者挾道歡迎。(林和生攝)

前總統馬英九12日南下屏東陪同國民黨屏東縣長候選人蘇清泉掃街拜票，他有感而發地說，近來「韓」流席捲全台，盼外溢作用能受惠屏東，並坦言「已2、3年沒看到這種熱烈場面」，但進入選舉倒數階段，必須更加謹慎，提防對手可能的奧步。馬強調，這次選舉是地方性，與統獨一點關係都沒有，利用這來炒作、肯定沒有好結果，並表示這口號都太老，年輕人根本不買帳。

剛參加完南部反空汙遊行的蘇清泉顯得信心滿滿，他強調，已跟南高候選人高思博與韓國瑜連線，「現在開始要打群架，」區域內500萬人口，未來可望組成南部生活圈，一同解決農產運銷、空汙等問題。

馬英九卻提醒，民進黨近來策略改變，又開始炒起統獨問題，顯然是國民黨近來聲勢大漲，但又找不到對策因應，才將矛頭指向他，坦言自己「受寵若驚、也莫名其妙」，那麼長一段時間都不理我，竟只因在研討會講了幾句話，就被拿來做文章。

「一個卸任元首能傷害什麼主權」，馬強調，這次選舉是地方性，與統獨一點關係都沒有，利用這來炒作、肯定沒有好結果，唯一能解釋就是，對手已經沒步，不過這口號都太老，年輕人根本不買帳，還是把經濟跟民生顧好比較重要，怎樣吸引北漂青年迴游，才是接下來要做的事。

(中時 )