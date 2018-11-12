《全台最速報》與丁民調打成平手 柯P：現在開始認真選舉

2018年11月12日 11:56 中時電子報 綜合報導

◎與丁民調打成平手 柯P：現在開始認真選舉

北市選情殊死戰！根據本報最新民調顯示，國民黨候選人丁守中幾乎追平柯文哲，丁守中以32.8％的支持度，微幅落後柯文哲的33.6％，差距只剩下0.6%，至於姚文智的支持度為14.8% ，對於選情拉警報，柯文哲12日受訪一改先前老神在在態度，他宣示，從今天開始要認真選舉了！

◎涂醒哲.徐國勇缺席定期會 議長蕭淑麗再槓上

嘉義市定期會12日開幕，市長涂醒哲、副議長郭明賓不約而同缺席，2人缺席都為了選舉，但內情不同，涂醒哲是請假，郭明賓則是涉及賄選案而「出國進修」，議長蕭淑麗譴責涂醒哲與內政部長徐國勇為選舉及黨派之私，互相搭唱，違法請假、准假，將向監察院陳情彈劾2人。

◎新北市長候選人辯論登場 侯：盼證明兩價值實現

新北市長候選人辯論，侯友宜結論時以感性訴求表示，強調他帶著單純正向力量選舉，不抹黑謾罵，更重要他從基層出身，擔任過14個職務，他從不追求職位，只求定位，希望12天後的選舉選民能夠證明他堅持的兩個價值能夠實現。

◎民進黨北市選情告急 陳菊站台強力催票

民進黨選情慘淡，不只台北市母雞姚文智民調低迷，內部也評估議員恐1區掉1席，北市議會民進黨團今找來大咖助陣，包括總統府秘書長陳菊、黨祕書長洪耀福、黨副祕書長徐佳青都到場，與姚文智、27名議員候選人共同催票，盼支持者集中選票，有信心逆風高飛、逆轉選戰。

(中時電子報)