賭盤介入選舉！彰化掃盪170處地下賭盤

2018年11月12日 12:26 中時 吳敏菁

彰化縣警局避免選舉賭盤影響選舉，進行全面掃盪，共查扣104萬多元的賭資。（吳敏菁翻攝）

彰化縣警局避免選舉賭盤影響選舉，進行全面掃盪，共查扣104萬多元的賭資。（吳敏菁翻攝）

彰化縣警局避免選舉賭盤影響選舉，進行全面掃盪，共查扣104萬多元的賭資。（吳敏菁翻攝）

選舉賭盤風雲再起，手法五花八門，彰化縣警察局為避免賭盤影響選情，從6日至8日止，掃蕩地下賭盤，共查扣104萬9390元，在溪湖查獲利用網路批踢踢實業坊電子布告欄中，開設2018年彰化縣縣長和縣議員選舉賭盤，以90:1比例兌換臺幣的P幣下注；另外，李嫌手機通訊軟體，查到10萬賭資，以網路和賭客對賭，仍在擴大清查其他賭客下柱賭盤。

彰化縣警局表示，這次配合內政部警政署「全國同步查緝賭博專案行動」，全面掃蕩地下賭盤等是類案件，共動員警力634人次、掃蕩170處所，查緝賭博專案行動共查獲賭博案件167件222人，其中選舉賭盤2件3人、六合彩賭博142件179人、網路及運動簽賭案6件6人，其他類型賭博案17件34人，查扣賭金104萬9390元。

其中，溪湖分局接獲線報，34歲張姓男子利用網路批踢踢實業坊電子布告欄中，開設2018年彰化縣縣長及縣議員選舉賭盤供不特定人下注簽賭，賭盤分別為「縣長選舉賭盤」、「縣議員數量比」、「鄉鎮市長數量比」，網站內所用的P幣下注，並於107年11月24日投票日為賭盤開盤日；警方偵查中發現使用之P幣能以90:1的比例兌換成新臺幣，以通知張嫌到案說明並移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

鹿港分局員警8日持搜索票前往南投縣草屯鎮執行掃蕩網路簽賭站時，發現65歲李姓男子手機通訊軟體內，有直轄市縣市長選舉賭盤訊息，李嫌坦承該訊息係賭客下注簽賭，選舉賭盤共計10萬元賭資，並供稱係與賭客對賭，警方仍持續擴大清查是否有其他賭客向其下注簽賭選舉賭盤。

(中時 )