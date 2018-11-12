NBA》勇士衛冕最大威脅不是火箭 而是東區三強

隨著火箭與湖人的低迷，外界認為勇士想要尋求3連霸的勁敵不在西區，而是暴龍、公鹿與七六人為首的東區三強。(美聯社資料照)

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中時電子報

球季開打將近1個月，尋求3連霸的勇士依舊在西區無人能敵，但隨著火箭衰弱，湖人不如預期，因此外界認為勇士的衛冕路最大威脅不在西區，而是東區三大豪強，分別是暴龍、公鹿以及七六人。

勇士目前戰績11勝2敗，一度寫下8連勝佳績，能從他們手中拿下勝利的只有金塊和公鹿。每場比賽平均可攻下121.9分，排名全聯盟第一，每場平均勝分11.1分，僅次於公鹿，全聯盟名列第二。

反觀季前備受看好的火箭，在安森尼無法融入球隊，哈登受傷缺陣3場，保羅被禁賽2場的多項利空之下，5勝7敗的戰績，西區倒數第四；詹姆斯坐鎮的湖人，好不容易6勝6敗，勝率回到五成，西區暫居第十；季初一飛衝天的金塊，最近疲軟苦吞3連敗。

勇士在西區最大威脅火箭與湖人都各自碰到困境，反倒是以往西強東弱的局勢在本季有了改變，尤其獲得里歐納德加盟的暴龍更是來勢洶洶，開季6連勝之後才被公鹿破了不敗之身，但隨即又拉出另一波6連勝，目前12勝1敗，全聯盟戰績最佳。

緊追在後的公鹿10勝3敗，開季7連勝獨步全聯盟，雖然最近4戰吞2敗，但上周在客場134比111大勝衛冕軍勇士，讓外界看到了他們擁有奪冠實力。

七六人8勝6敗，東區戰績排名第四，但昨日意外的從灰狼手中交易得到吉米巴特勒，進而組成恩比德、班西蒙斯與吉米巴特勒三巨頭陣容，團隊攻擊火力更上層樓，如果吉米巴特勒能夠成功融入球隊，未來將是勇士最恐怖的勁敵。

(中時電子報)

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