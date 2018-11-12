中華郵政15日開賣古物郵票 另與方文山合作義賣

中華郵政公司以國立故宮博物院典藏品為題，將在本月15日發行一套四枚與小全張一張的郵票。 圖／中華郵政提供

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中華郵政公司以國立故宮博物院典藏品為題，將在本月15日發行一套四枚與小全張一張的郵票。 圖／中華郵政提供

中華郵政公司以國立故宮博物院典藏品為題，將在本月15日發行一套四枚與小全張一張的郵票，郵票樣式包括明萬曆青花魚藻梅花式洗、明宣德青花穿花鳳凰紋仰鐘式碗、清乾隆青花花果執壺、清乾隆青花蓮托八吉祥大罐；小全張則採「明永樂青花龍紋天球瓶」圖案。另外與作詞家方文山合作，進行「郵政有愛－慈善義賣」活動。

為闡揚我國歷代文物之美，中華郵政繼2014年發行「青花瓷古物郵票」後，在本月15日再次以故宮典藏品為題，將發行一套四枚與小全張一張的郵票，且郵票採局部打凸印製，手感更特別，同時首次發行一款小全張三連張。

此套古文物郵票圖案包括「明萬曆青花魚藻梅花式洗」、「明宣德青花穿花鳳凰紋仰鐘式碗」、「清乾隆青花花果執壺」及「清乾隆青花蓮托八吉祥大罐」，售價分別是6、9、15、16元；小全張則採「明永樂青花龍紋天球瓶」圖案，售價28元。

另外，中華郵政與方文山合作，進行「郵政有愛－慈善義賣」活動。義賣商品包括方文山簽名的「青花瓷名品賞」郵摺10本、以方文山手稿與簽名製作的200份青花瓷個人化郵票郵摺，將在現場臨時郵局與集郵電子商城同步進行義賣。

配合郵票發行，中華郵政特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各一批，將在13日提前發售。另也製作預銷首日戳低值封、套票封、小全張封、預銷原圖明信片及郵摺（內含郵票1套4枚、小全張及小全張三連張各1張、預銷原圖明信片1組4張及小全張原圖明信片1張），於郵票發行的15日販售。

嘉義郵局將在15日的上午9點到下午4點設置臨時郵局，銷售限量發行的典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務，另外販售「青花圖案紙膠帶」，每組2款紙膠帶，售價80元，除可在現場購買外，也可至「中華郵政集郵電子商城」選購。

(中時 )

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