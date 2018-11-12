辣模親睹2歲嬰遭虐 被老師怒揍5分鐘「聲音大到心碎」

2018年11月12日 12:12 中時電子報 吳品瑤

近日兩歲小男童疑似遭虐餓死案震驚社會，讓眾人看了大嘆不捨，現又有網紅辣模T妹踢爆去北市某知名大型托嬰中心參觀，老師就在她這個家長面前爆打2歲男嬰長達5分鐘，讓她氣到直接跟園長反映，更放話要替每位家長站出來，表態「如果沒有妥善處理這件事，我會公佈此托嬰中心」。

T妹憤怒在臉書寫下長文，「我眼睜睜看到虐嬰案！別懷疑還在我(家長)面前」，表示近來她為了兒子「T寶」去參觀托嬰中心，第一天去看時，就看到一個年約2歲的小男娃拿著玩具車猛敲另一個小妹妹的頭頂，而老師因為忙著顧其他小孩沒看見，儘管T妹覺得小男孩無故施加暴力很順手的狀態，感覺不是第一次做這種事情，她坦言沒有想很多，只覺得挨打的小妹妹的家長桌若知情肯定很難過，沒想到參觀到一半又看見老師眼見小孩顧玩不願睡覺，失去耐心地狂罵，讓T妹傻眼直呼根本滿滿負能量，但她還是告訴自己兒子會在更小的班級裡，長大不要給這老師帶到就好。

沒想到她看到的景況並非個案，之後她第二次前往參觀，竟看到另一個老師直接在她這家長面前狂打小孩，「我特地走到門口一看！傻眼！只因為有一個小朋友約2歲，好奇把生殖器掏出在外面，結果ㄧ尿尿噴到衣服而不是尿布，只因為這個原因 小朋友被一直連續狂揍！！」，T妹直呼小男嬰被這樣一打，肯定心靈滿是創傷，「請問他犯了什麼滔天大錯？需要什麼都是嘶吼、粗暴的狂揍嗎？！」。

T妹認為，2歲孩子其實已經聽得懂，有不對的地方可以用講的，而即便講不聽，用這麼大的力道打在小小身軀上，「重點是還不是打幾下，是很用力狂打長達至少五分鐘⋯ 還不是隔著衣服，直接狠打在嬰兒的皮膚上，因為沒停止，我還特地走過去兩次！那聲音大聲到我心都碎了！」，直呼打在2歲男嬰身上的力道，就算是大人也難以承受，感嘆如果不是她在場，「請問那些小孩是否又遭受到更殘暴的對待，或直接拿起來摔，然後內傷活該 反正沒有手印！」。

而最讓T妹生氣的是，此事發生時都沒有任何一位老師制止，因此推斷這樣的暴力虐童行為肯定是常態，甚至也許不只一名老師會這樣做，而自己不過是偶然去參觀，竟然就能親眼看到虐童事件發生，讓她感嘆政府在鼓勵生育的同時，卻無法給家長一個能放心的托育單位，甚至聽過有人檢討被害人(受虐兒童的家長)，說「怕虐嬰就自己帶」，直呼難道「父母都需要上班賺錢養家的老百姓都活該？！應該是解決問題而不是檢討被害人」，而T妹目睹2歲男嬰被打後，立即告知園長，然園長僅表示會告知該名教師不要這樣，然這種回復無法讓T妹信服，因此當場硬起來表態「如果沒有妥善處理這件事，我會公佈此托嬰中心，並替每位家長站出來！」。

(中時電子報)