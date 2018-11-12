蔡英文期許張忠謀 為台灣開拓更多國際合作機會

2018年11月12日 12:31 工商 崔慈悌 、中時 方濬哲 、中時

APEC代表張忠謀。（方濬哲攝）

蔡英文總統今天接見我國APEC代表團，希望透過領袖代表張忠謀與各國領袖的交流，能夠讓國際社會更了解臺灣的努力，不僅分享臺灣經驗，也為臺灣開拓更多國際合作的機會。她也要求政府相關部會與顧問，務必全力協助張忠謀，讓世界知道臺灣有意願也有能力，與各國一起來促進區域的繁榮發展。

蔡英文總統今天上午接見我國出席107年第26屆「亞太經濟合作經濟領袖會議（AELM）」代表團致詞時表示，再過幾天，第26屆APEC「經濟領袖會議」，就要在巴紐舉行。今年的主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」。她相信，在這個議題上，張忠謀領袖代表絕對是最適合的人選。

她說，近年來，智慧科技的興起，讓經濟模式面臨前所未有的轉變。數位經濟可以為企業、政府及個人，帶來創新和效率，但也帶來了新的挑戰，像是數位落差、發展機會不均等問題。臺灣在促進數位經濟發展、推動開放治理，做了許多努力，也有相當的成果。

張忠謀在科技產業和數位發展上，擁有卓越的經驗和影響力。她希望此次透過張領袖代表與各國領袖的交流，能夠讓國際社會更了解臺灣的努力，不僅分享臺灣經驗，也為臺灣開拓更多國際合作的機會。

蔡英文也期許，政府相關部會與各位顧問務必全力協助張領袖代表。讓世界知道臺灣不僅是全球數位經濟供應鏈的重要環節，在創新治理及促進包容性成長上，也可以做出許多貢獻。臺灣有意願也有能力，與各國一起來促進區域的繁榮發展。

張忠謀夫人張淑芬此次也同行，除了參加大會安排的行程，也會與當地慈善機構互動，為臺灣進行慈善外交，向世界傳達臺灣人的關懷和溫暖。

總統強調，透過APEC，臺灣與各國之間將有更強的合作、更深的連結。相信在張領袖代表帶領之下，代表團一定能達成任務，讓臺灣在數位經濟的亮點被看見。她也預祝張領袖代表和所有團員行程圓滿成功。

張忠謀致詞表示，他感到很榮幸，這次代表總統出席APEC會議。APEC會議是一個經濟會議，他以總統代表的身分出席，總統昨日在臉書上也有些提醒，所以，他會謹守分寸，模擬總統的心情。

之後，蔡英文與張忠謀也針對本屆APEC「經濟領袖會議」的行前準備與相關討論議題，進行意見交流。蔡英文說，張忠謀不是只有在APEC會談中，傳達總統的意見而已，而是借重他的經驗與智慧，提供總統建議，「共同形成了這次我們在APEC經濟領袖會議的最後立場」。

(工商 )