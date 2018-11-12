台灣棒球魂百年經典傳承賽 棒壇好手「三代同堂」

2018年11月12日 12:21 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

Naluwan @ KANO 100年傳承經典賽開幕式大合照。(神準行銷提供)

台灣棒球魂Naluwan @ KANO 100年傳承經典賽，11日在嘉義市立棒球場進行，最終「Naluwan」台東大學棒球隊5：2擊敗地主「KANO」嘉義大學，比賽不只年輕球員較量球技，每局換場時間也有嘉義跟花東地區出身的VIP球星分享經驗，難得見到棒壇「三代同堂」的畫面。

亮相這場傳承經典賽的VIP球星，不只有現役職棒球星周思齊、張志豪、王勝偉等人，主辦單位更邀請高齡80歲、曾在嘉義地區執教棒球超過40年的名教練蘇棟川、「棒球太子」李憲宗兩位1962年第4屆亞洲盃棒球錦標賽中華成棒隊代表，兩位棒壇前輩曾指導過李來發、陳德華、曾智偵、江泰權等來自嘉義地區的名將，讓這次活動成為棒壇三代同堂盛會。

活動贊助商華南金控副總經理徐千婷表示，華南金控對於國內基層棒球運動紮根工作不遺餘力，自2007年起與中華棒球合作推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，迄今已12年，讓許多資源匱乏的基層棒球隊及熱愛棒球的小朋友得以追求夢想，希望透過這次「台灣棒球魂Naluwan @ KANO 100年傳承經典賽」，與國人一同見證台灣棒球的百年故事，藉此喚起國人對棒球更多的關注，為我國棒球運動帶來更多的投入與資源。

「台灣棒球魂Naluwan @ KANO 100年傳承經典賽」除了與球迷一同見證100年棒球歷史的古老戰場，現場也以棒球文物特展的模式，讓球迷體會棒球運動帶來的奮鬥精神與魅力，展期從11月19日至25日在臺東大學圖書館一樓展出，歡迎民眾前往觀賞。

(中時電子報)