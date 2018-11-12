空污稽查4天 查獲21家違規 罰鍰2千萬

環保署四天就查獲21家違規、7件露天燃燒，圖為稽查人員協助撲滅露天燃燒。（環保署提供）

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近期因為氣象擴散條件差，空氣品質連續呈現不良，環保署環境督察總隊於日前記者會宣布將機動調整執法重點，鎖定空品惡化地區連續執行督察行動，連續四天派出環保署三區環境督察大隊督察人員，共計查獲21家違規，7件露天燃燒，1家違法移送法辦，總計罰鍰金額可高達新台幣2000萬元。

環保署表示，除氣候擴散條件差是主因外，大型煙囪及露天燃燒也讓空氣污染雪上加霜，為因應空氣品質紅色警示，環保署近日除督導地方政府全面啟動應變機制，大型固定污染源落實自主降載減排外，環境督察總隊也就空品惡化區域及地緣性分析不同污染屬性，針對南部地區的石化業及化學材料製造業，中部及北部地區的印染整理業、鑄造業及橡（塑）膠製造加工業、電力供應業及科學園區，連續四天進行查察，此外，針對中南部地區較空曠或大型農牧地區，也利用無人飛機（UAV）進行空中巡查，仍發現部分民眾有露天燃燒污染行為，而遭環境執法人員查獲並當場告發。

環境督察總隊統計從11月8日起一連4天，總計動員44車組及140位督察同仁，共計查核81家（件），查獲違規事業21家、露天燃燒7件，移送法辦1家。移送原因是未遵循地方政府的停工命令，當場依涉犯空氣污染防制法第56條刑罰規定移送地檢署偵辦。其他遭查獲違反環保法規的行為樣態，包括露天燃燒、未依許可排放管道逕行排放、設備元件檢測不合格、未依許可證內容進行設置或變更、漏繳空污費等。初估處分金額總計可達新台幣210萬至2000萬元。

環保署說明，為了管制南部地區的石化業排放空氣污染物，其實環保署南區環境督察大隊早在今年初就訂定「南部地區石化業執行空氣污染物專案計畫」，使用紅外線氣體檢漏儀及火焰離子檢測儀等科學儀器，針對高雄市林園、大社、臨海等工業區的57家列管石化業工廠，共216萬點位的設備元件，進行揮發性有機物的督察檢測，目前已完成125萬點位的查核，告發23場次，估算裁罰金額已達新台幣230萬元，其中又以兩個大型煉油廠分別告發5次最高，期望事業單位嚴加警惕。

環保署再次強調，環境執法永不停歇，空氣品質也需要大家共同維護，環保署仍將持續執行系統性環境執法工作，也會隨時掌握環境品質的動態資訊，分析異常或惡化原因，運用各種環境管理及管制系統，結合科技工具，機動調整執法重點地區與工作項目內容，未來如果再發生空品不良，環保署仍將會執行專案督察行動。

(中時 )

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