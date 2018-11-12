大陸宣佈習近平外訪事宜 高層密集出動或防被孤立

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大陸外交部12日宣布，大陸國家主席習近平15日起將出訪菲律賓等3國，並出席APEC會議。同時大陸總理李克強12日上午也啟程前往新加坡進行訪問，將出席東亞峰會等會議。對此，多維新聞報導稱，外界認為中美貿易戰可能是新冷戰開端，而大陸高層近來的密集出訪，是因為大陸正面臨新形勢的外交孤立，比任何時候都需要鞏固鄰國關係。

多維新聞報導指出，習近平的訪問之旅從11月15持續到21日，期間將出訪菲律賓等3國。17日至18日將出席亞太經合組織（APEC）第26次領導人非正式會議。

報導稱，習近平將在出席完APEC會議後對菲律賓進行正式訪問。對此，菲媒稱，菲律賓總統杜特蒂將邀請習近平赴達沃市的家中做客。此前僅有日本首相安倍晉三獲此殊榮。為顯示中菲友好關係，為習近平訪問打前站的大陸外長王毅參加了菲外長的生日會，並強調杜特蒂是習近平和大陸民眾最尊重和最重要的朋友。

為此，菲律賓方面透露，杜特蒂正與大陸協商一份共用南海水域油氣資源的協議。據稱，菲律賓已成立相關工作組，研究勘探計畫。不過，菲能源部長稱，習近平訪問時不會簽訂相關協議。

近來大陸高層密集出訪，不僅習近平，李克強也將於11月12日至16日訪問新加坡。稍早前，大陸國家副主席王岐山也才剛到新加坡訪問。

報導稱，有韓國媒體認為，中國面臨與美國的全面矛盾這一嚴峻的外部環境，中國現在比任何時候都希望與鄰國維持融洽的關係。學者分析稱，中美貿易戰可能是新冷戰的開始，中國正面臨新形勢的外交孤立，中國擔心被「外交孤立」。

(中時 )

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