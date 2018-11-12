台北》藍營趁勝追擊推廣告 丁守中自嘲無趣但有用

2018年11月12日 12:44 中時 周毓翔 、 鄧博仁

丁守中競選廣告主打會做事。（丁守中團隊提供）

丁守中競選廣告說自己無趣但有用，比喻自己是白開水，柯文哲是冰淇淋。（丁守中團隊提供）

國民黨台北市長候選人丁守中一口氣發布5支系列廣告，並投入選舉最後經費的2千萬要在最後兩周搶攻電視廣告時段。其中一支系列趣味短片，用白開水比喻丁守中，冰淇淋聖代比喻柯文哲，丁守中配音自嘲，「丁守中無趣，但有用。」

系列廣告突顯丁守中與柯文哲的差異，丁守中文宣組召集人唐湘龍表示，如果市長是網紅也會做事，當然給予高度評價，但是如果只是網紅不會做事，就跟影片的冰淇淋一樣，不可能一直吃一直吃，但是白開水是維持生命的基礎；另一支短片也是用一根螺絲釘，與小蜜蜂玩具釘子做對比，柯文哲的小蜜蜂不牢靠，丁守中則可以替台北上緊螺絲。

廣告結束丁守中用配音自嘲「丁守中無趣，但有用。」讓人印象深刻，唐湘龍調侃丁守中，「要一個人承認自己無趣是非常困難的事情」，丁守中笑笑地回應，「我是很無趣」，丁守中說，他不會搞怪搞笑，但是他能把事情搞定搞好，札札實實地做事。

系列廣告也諷刺柯文哲四年政績幾乎交白卷，還有一個場景是在老舊公寓的廣告，老人家拄著拐杖的雙腳不敢下樓梯。唐湘龍指出，這是要凸顯台北許多老人家至今仍住在老舊公寓，行動不方便，下樓梯不方便，且這些老舊公寓恐怕禁不起四級強震，依照柯文哲現在的都更效率，只會讓台北又老又窮又破敗，所以廣告訴求柯文哲如果不下來，老人家就下不來（樓梯），應該讓丁守中上台推動都更，「讓老人家回家不是遙遠的路，離開家不是要玩命的事。」

丁守中批評柯文哲鋪天蓋地用公帑文宣為他個人造神，躺在床上的老人他不重視，出不了門的老人他不重視，柯文哲只會找能出門可以參加共餐跟接受旅遊接待的人，其他出不了門的老人他根本不重視，但這樣的老人正在越來越多。

(中時 )