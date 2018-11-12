閃靈、戴愛玲出席 挺同音樂會18日在凱道舉行

2018年11月12日 12:34 中時 王思慧

九合一大選併公投將於11月24日展開，婚姻平權大平台推出一系列「為愛返家」的宣傳，鼓勵所有在外唸書和工作的遊子都能返鄉投票。本周日（18日）下午2時，將邀請包括戴愛玲、盧學叡、王豔薇、閃靈等名人在凱達格蘭大道，舉辦為愛返家音樂，另外也有燈箱車在台北街頭，播放金鐘導演蘇奕瑄拍攝的為愛返家影片，更將在投票前一日傍晚於各地車站迎接特別回家投票的朋友。

「為愛返家-搭上幸福特快車」音樂會將會在選前最後一個周日於凱道舉行，希望能再一次重現2016年12月10日25萬人集合凱道的感動。婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，身邊都有許多朋友是在外地工作，這一系列的活動不僅期望能鼓勵他們回戶籍地投票，也希望能鼓舞大家繼續支持婚姻平權。另外法定18歲就能參與公投，所以更想鼓勵所有在外地唸書的大學生為愛返家，一起投下兩好三壞，站在愛的這一邊。

婚姻平權大平台特別邀請今年以《青苔》拿下本屆金鐘電視電影獎的導演蘇奕瑄來拍攝影片，她不僅在獲獎時於台上大聲呼喊「愛家公投就是歧視」博得台下滿滿的掌聲，現在更以行動支持拍片來邀請遊子返鄉投票支持婚姻平權。

蘇奕瑄說，「婚姻平權是重要的事，很感謝拍攝團隊和我一樣在意且支持，希望這個影片能帶給大家力量，最終透過公投來實現可貴的價值。」影片透過在外地打拼的上班族、剛滿18歲的學生、育有一子的小家庭這三個社會縮影來提醒大家不要覺得自己渺小，其實是有力量可以改變歷史，保護自己身邊的人不被歧視傷害，在11月24日為愛返家投票讓社會更平等、讓台灣變更好。

這部影片將會在台北市和新北市街頭巡迴的燈箱車上播放，期望提醒在外的遊子能返鄉投票，燈箱車預計會經過信義商圈、公館商圈、西門町商圈、台北車站、八德商圈、中山商圈、東區商圈、天母商圈、大直美麗華商圈、內湖科技園區、縣民大道、新站路、中山路、府中路、文化路等地，若民眾路過也不要忘記捕捉他的身影。

影片連結：https://youtu.be/3lQ8UjMUrz0

(中時 )