陸美關係走向？ 美專家：美中競爭不會演變為昔日冷戰

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中美兩國競爭關係逐漸激烈化，動盪全球經濟。針對中美關係走向，賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任金駿遠(Avery Goldstein)接受陸媒訪問時表示，一定意義上來說，兩國已進入一場「冷戰」，但其中仍有區別，過去蘇聯東歐完全與西方隔絕，而現今並非如此。無論美中之間的競爭如何發展，都不會演變為昔日的冷戰。此外，金還提到，若美中會發生正面衝突，觸發點將在南海事件以及美國對台政策改變等事態上。

大陸《環球時報》報導指出，賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任金駿遠(Avery Goldstein)表示，美中利益衝突已被誇大，這與擔憂有關，美國擔憂中國與日俱增的實力。實力並非一種利益，問題是有關利益的本質正讓美國對中國的實力感到忐忑不安。此外，美國希望全世界都信奉「等同於普世價值觀的美國價值觀」，但中國不這麼認為，這也是兩國根本利益衝突的領域之一。

金駿遠指出，雖然從軍事能力、經濟能力和科技能力的現實評估看，中國仍與美國相差甚遠，但美國並不希望中國「過度」縮小這種差距。

至於美中是否將出現一場冷戰，金駿遠表示，一場冷戰總比一場熱戰好。一定意義上說，兩國已進入一場「冷戰」，其間雙方都在很大程度上將對方視為競爭者、對手甚至敵手，但其中仍有某些區別。如今兩國間的意識形態問題並不嚴重，這迥異于美蘇冷戰時期。

他認為，當今世界畢竟不同於以往，當時的蘇聯和東歐國家完全與西方隔絕，而現在並非如此。無論美中關係將變得何其糟糕，這種競爭都不會演變為昔日的冷戰。

此外，關於美中兩國發生正面衝突的觸發因素，他說，經濟事務不會是觸發因素，真正的危險狀況將出現在引發中國認為需要採取行動，並反過來迫使美國決定該如何應對的南海事件，以及美國對台政策改變等事態上。

(中時 )

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