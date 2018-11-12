台北》柯陣營搶綠票 游錫堃：不怪人家 自立自強

2018年11月12日 13:40 中時 陳燕珩

前行政院長游錫堃陪同北市議員江志銘掃街，盼能拉抬民進黨低迷選情。（陳燕珩攝）

選戰倒數計時，台北市議員選情艱困，內部評估27席議員恐掉5席，民進黨團今找來總統府祕書長陳菊等大咖開記者會催票，同一時間，前行政院長游錫堃也陪同議員江志銘掃街。談到選戰布局，游直說自己沒黨職、公職，無法代表黨中央，但他認為大家要自立自強，剩下的幾天要更努力。

繼上周台中市長林佳龍替北市議員輔選，游錫堃今也出動，預計一連跑3場，替候選人江志銘、許家蓓和陳怡君拉抬選情。今早受訪被問及台北市長柯文哲下午要跟時力候選人出席活動，持續在搶綠營的票，游錫堃說，也不能怪人家，民主政治就是要自立自強。

游錫堃強調，民進黨作為執政黨，雖然施政不符人民期待，團隊還是要全力以赴，尤其現在氣氛不好，更要靠組織，如果平常組織做得好，就比較沒問題，剩下十幾天，每個人都要更努力，他認為選戰就是靠自己，不管別人怎麼做，民進黨應該是兵來將擋、水來土淹。

游錫堃也說，民眾對民進黨施政有很多意見，但包括轉型正義、年金改革和處理不當黨產，都是2016年重要的政見，也取得多數民眾共識，改革是本來就應該做的，民進黨走在正確道路上，只是行政經驗較缺乏，不懂得庖丁解牛，所以經驗很重要，經過2年的磨練，相信黨會愈來愈進步，希望大家多給民進黨鼓勵。

(中時 )