南投》祖居光華島 賴見成人氣旺、賴龍德默默行善

賴見成（左）與賴龍德（右），長輩為日據時代日月潭珠仔山（光華島、拉魯島）的3戶民戶之1，他們分別在魚池鄉、水里鄉參選鄉代與村長。（沈揮勝攝）

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中時
賴見成競選鄉代，總部成立時，日月潭地區無分藍綠到場力挺。（沈揮勝攝）
立委馬文君為賴見成頒吉祥物。（沈揮勝攝）
縣議員謝明謀也致贈賴見成吉祥物。（沈揮勝攝）
南投縣農會總幹事曾明瑞為賴見成祝賀。（沈揮勝攝）
魚池鄉代會主席張德林率該村村長候選人們幫賴見成加油。（沈揮勝攝）
現場人氣鼎盛。（沈揮勝攝）
嘉賓如雲。（沈揮勝攝）
賴龍德（右）前來幫賴見成加油，而他自己幫助弱勢的善行，同時間在水里街區傳出曝光。（沈揮勝攝）

魚池鄉大林村長賴見成，這次選舉轉戰鄉民代表，11日傍晚競選總部成立，立委、議員、鄉長、縣農會與鄉親數百人力挺，在山區的鄉代選舉，如此規模與人氣算是罕見；賴見成的堂弟賴龍德住水里，登記參選城中村長；其家族祖居光華島，開枝散葉兩地參選傳美談。

賴見成競選總部設在九族文化村大門附近，他是現任南投縣全縣村里長聯誼會總會長、南投縣農會理事。

賴龍德11日下午前來幫賴見成加油，而他自己默默幫助弱勢的善行，也在同時間於水里街區傳開曝光。

賴見成競選總部成立大會，立委馬文君、魚池鄉長陳錦倫和鄉代會主席張德林、縣議員謝明謀、縣農會總幹事曾明瑞、日月潭青年活動中心總幹事柯經一等人，或致贈吉祥物、或發言推崇；國、民兩黨提名的鄉長候選人與現任村長也都到場，展現其深耕人脈與實力。

而原先從商的賴龍德，8年前返鄉種菜，低調行善少有人知；日前1對貧困兄弟相繼病死，老母及患有癲癇的弟弟無力為死者安葬；但11日終究出殯，到底是誰幫的忙？這才傳出，是賴龍德自掏腰包並協助募款，結清醫療費、圓滿處理喪葬費。

賴龍德謙稱，是很多人幫忙才能夠圓滿。這對吳姓兄弟分別為49歲與47歲，因體弱宿疾，先後於11月3日、5日去世，讓弱勢貧困的家屬茫然、發愁。所幸虎爺會、國際獅子會、魚池鄉長陳錦倫、水里鄉代潘麗菊等善心團體、人士協助奔走，讓後事處理得以順利。

賴龍德善行從街坊中自然曝光，在街區賣水果的陳國欽說，真的人間處處有溫馨！選舉期間，候選人多忙著熱鬧辦活動拜票、談政見，賴龍德難能可貴，在最忙碌的時候，還默默幫助貧弱、落實到關懷面。

(中時 )

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