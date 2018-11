2018年11月12日 13:25 工商 彭媁琳

台積電創辦人張忠謀將代表總統蔡英文出席巴紐APEC會議,對於美中貿易戰等問題,張忠謀提出4個想法,包括:產能補貼不是根據需求、對智慧財產權不夠尊重、高關稅、隱私保護不足。

美中貿易戰後,影響全球經貿格局,媒體詢問,張忠謀在APEC會議期間是否會和其他經濟領袖談到相關問題。

張忠謀回應表示,目前數位經濟、美中貿易等問題,他有4個思考,包括:第一,subsidize capacity build up, not smart justified by demand,補貼產能建立不是根據需求。第二,negative respect for intellectual property ,對智慧財產權不尊重。第三,high barriers,高關稅。第四,lack of protection for privacy,對隱私保護不足。

(工商 )