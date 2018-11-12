加拿大航空夢幻客機商務艙 台灣唯一機場內設置禮賓專人服務

2018年11月12日 13:57 工商 張佩芬

加拿大航空採用787夢幻客機台北直飛溫哥華。圖：加航提供

加拿大航空先前推出商務艙高級轎車送機與不限艙等都能使用的送機巴士服務與航班上推出國語、台語空服員服務也大受旅客好評。加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，自去年開航至今，平均載客率均達八成以上，尤其尊享商務艙與豪華經濟艙更是時常一票難求，加上起飛與抵達時間皆於日間，便利接駁轉機至目的地，深受旅客喜愛，針對時常有差旅的企業行號，也推出企業差旅企劃。

有前往加拿大、美國或中南美洲的公司行號推出企業差旅計劃，讓更多企業在商務旅行時也能享有專屬的票價優惠。加拿大航空台灣區總經理陳美至表示：「我們近日推出 LINE@ 頻道，大家可以在手機中隨時加入 @AirCanada 成為好友獲得最新訊息，甚至未來會推出 LINE@ 專屬快閃價。而有意參加企業差旅計畫的公司行號，也能在我們的 LINE@ 頻道中輸入“企業差旅”，將會收到申請的問卷表格。」

加拿大航空台灣區總經理陳美至也說，現在台灣旅客熱愛到加拿大欣賞大自然美景，如前往洛磯山脈的冰原探險、探索西北地區的極光外，但發覺也有越來越多商務人士利用加拿大航空的轉機優勢，到溫哥華轉機到美國出差、參加展覽，主因是在溫哥華機場，可利用轉機時間預先入境美國，抵達美國即入境。

她特別指出，加拿大航空也是美國 TSA 預先審查計劃的一員，台灣旅客只要成為美國 Global Entry 境外入境會員，並且搭乘加拿大航空的班機離境美國，多數的機場皆可享有 TSA Pre 快速通關安檢的禮遇，經安檢無需拖鞋、脫掉皮帶，也無需將筆記型電腦從包包內取出，節省寶貴的時間，內行的常旅客採取的。

加拿大航空以波音 787-9 夢幻客機直飛溫哥華，機上設有尊享商務艙，透過座椅按鈕一按即可將座椅調整為完全平躺的睡床，除了精梳棉被之外，更特別提供專用舒適床墊。機上的餐飲由加拿大名廚 David Hawksworth 親自操刀設計，還能品嚐加拿大知名侍酒師 Véronique Rivest 為旅客準備的精選美酒。

加拿大航空資深商務總監劉貴豪強調，台灣是加拿大航空非常重視的市場之一，在台北桃園國際機場內也設置禮賓服務，搭乘尊享商務艙的旅客享有專屬櫃台報到，而有轉機行程時，也有禮賓專員導引協助，並且隨時監控行程班機狀況，做出對應的行動。

除此之外，只要為加拿大航空 Altitude Super Elite 100K 會員，可透過24小時待命的禮賓服務專員協助預訂當地飯店、推薦餐廳等等旅遊相關服務，讓旅途更加恣意。在多倫多國際機場，我們針對尊享商務艙的旅客全新打造「尊享商務貴賓室」以及嶄新的溫哥華國際機場楓葉貴賓室，都受到旅客的喜愛，也讓加拿大航空於今年再度勇奪北美最佳商務艙航空公司與北美最佳航空公司。

此外，眾所矚目的 11 月台北國際旅展本次在南港展覽館舉行，加拿大航空將在攤位中打造貴賓室的尊享質感，加拿大航空資深商務總監劉貴豪更大力加碼 10 張加拿大航空機票，旅客只要於 2018 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 26 日，至加拿大航空旅展攤位（攤位號碼 J512），於攤位的貴賓室拍照區，拍照打卡並加入 LINE@ 好友，就能獲得精美小禮品，更有機會再抽加拿大航空經濟艙來回機票，快一起來分享好康，搭乘加拿大航空出發去旅行！

(工商 )