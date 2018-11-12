綠委怨網路轉傳民調無法可管 政院：與3大社群媒體溝通

友善列印
中時

年底選舉倒數12天，綠委劉世芳今在內政委員會質詢時問，雖然法律規定投票日前一晚10點停止競選活動、民調10天內禁止發布，但網路上仍然有民眾會大量傳遞訊息，建議行政院應將惡意傳播者納管，並跟網路平台溝通將訊息置頂。政院秘書長卓榮泰表示，會請政院同仁在這段期間內跟臉書、LINE及PTT等3大網路社群平台業者溝通，希望他們能配合選舉公正性。

立法院內政委員會今排審行政院預算，不過因為選舉日期接近，立委大多關心選舉攻防議題。劉世芳質詢時指出，依法競選活動要在投票日前一晚10點結束，但現在碰到困難，因為傳遞訊息不會在10點之後結束；即便有，選委會都只能行政處罰，內政部、中選會幾乎束手無策。

劉世芳在質詢時秀出好幾張變造圖片，包含陳其邁的大頭照被冠上「支持韓國瑜」的字眼，甚至也有假的陳其邁官方粉絲頁，而這些資訊內容，都不會在《選罷法》停止競選活動後停止傳播，詢問行政院該如何是好。

卓榮泰備詢時說，《選罷法》中唯一能遵守的，是投票日10天內不發布民調。但劉世芳追問，即便10天內沒發布新民調，但網路上可能還會傳遞10天前的民調，她知道行政院跟NCC都無法可管，「這次（選舉）會成功，下次一定變本加厲」。

劉世芳也說，現行法規都是對發布者強烈禁止、處罰，但她認為惡意傳播者也該納入《選罷法》規範，像是過去黑函的攻擊方式。

卓榮泰說，最近行政院有跟民間機構接觸，討論是否要另立法律或在現有法律管控，「要不要立法，社會還是有不同反應」。他強調，行政院比較不會用「假新聞」來稱呼，而是用爭議訊息，如果選舉時間結束後，仍在宣傳助選等不當文字，中選會必須事先清楚說明。

劉世芳說，這次有公職選舉跟公投，兩者宣傳時間不一容易造成民眾混淆，政院要明確告訴社會，並建議跟網路平台溝通，將相關期限資訊置頂處理，避免轉傳訊息、散播謠言。

卓榮泰會後受訪時說，政院持續都跟3大網路社群平台業者溝通，但沒有強制性，只能表示「這若不做一點防範的話，可能影響很大」。

(中時 )

美中貿易戰 張忠謀給出4大建議！ 全球宗教自由部長會議 外交部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。