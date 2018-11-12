綠委怨網路轉傳民調無法可管 政院：與3大社群媒體溝通

2018年11月12日 13:36 中時 郭建伸

年底選舉倒數12天，綠委劉世芳今在內政委員會質詢時問，雖然法律規定投票日前一晚10點停止競選活動、民調10天內禁止發布，但網路上仍然有民眾會大量傳遞訊息，建議行政院應將惡意傳播者納管，並跟網路平台溝通將訊息置頂。政院秘書長卓榮泰表示，會請政院同仁在這段期間內跟臉書、LINE及PTT等3大網路社群平台業者溝通，希望他們能配合選舉公正性。

立法院內政委員會今排審行政院預算，不過因為選舉日期接近，立委大多關心選舉攻防議題。劉世芳質詢時指出，依法競選活動要在投票日前一晚10點結束，但現在碰到困難，因為傳遞訊息不會在10點之後結束；即便有，選委會都只能行政處罰，內政部、中選會幾乎束手無策。

劉世芳在質詢時秀出好幾張變造圖片，包含陳其邁的大頭照被冠上「支持韓國瑜」的字眼，甚至也有假的陳其邁官方粉絲頁，而這些資訊內容，都不會在《選罷法》停止競選活動後停止傳播，詢問行政院該如何是好。

卓榮泰備詢時說，《選罷法》中唯一能遵守的，是投票日10天內不發布民調。但劉世芳追問，即便10天內沒發布新民調，但網路上可能還會傳遞10天前的民調，她知道行政院跟NCC都無法可管，「這次（選舉）會成功，下次一定變本加厲」。

劉世芳也說，現行法規都是對發布者強烈禁止、處罰，但她認為惡意傳播者也該納入《選罷法》規範，像是過去黑函的攻擊方式。

卓榮泰說，最近行政院有跟民間機構接觸，討論是否要另立法律或在現有法律管控，「要不要立法，社會還是有不同反應」。他強調，行政院比較不會用「假新聞」來稱呼，而是用爭議訊息，如果選舉時間結束後，仍在宣傳助選等不當文字，中選會必須事先清楚說明。

劉世芳說，這次有公職選舉跟公投，兩者宣傳時間不一容易造成民眾混淆，政院要明確告訴社會，並建議跟網路平台溝通，將相關期限資訊置頂處理，避免轉傳訊息、散播謠言。

卓榮泰會後受訪時說，政院持續都跟3大網路社群平台業者溝通，但沒有強制性，只能表示「這若不做一點防範的話，可能影響很大」。

(中時 )