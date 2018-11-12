政院：故宮未閉館！珍貴文物移南院展出

2018年11月12日 13:14 中時 張理國

立委爆料，故宮109年起將閉館3年，行政院發言人Kolas Yotaka表示，故宮沒有閉館；而是為了執行「新故宮計畫—北部院區整擴建工程」，將珍貴文物移往南部院區展出，屆時民眾仍可在南院欣賞珍貴文物；至於立委質疑嘉義縣長候選人翁章梁與故宮院長陳其南會面，涉行政不中立，政院則說，翁章梁現身，事前政委張景森及陳其南都不知情。

立委柯志恩爆料，故宮日前開內部會議，每年吸引4、500萬名觀光客的故宮北院，後年將閉館3年，恐衝擊觀光與財務，茲事體大，屆時展品將改到南院展出；陳其南在立法院表示，「正準備評估這樣的必要性。」

行政院發言人Kolas Yotaka表示，國立故宮博物院沒有閉館，而是自109年起執行「新故宮計畫—北部院區整擴建工程」，所以為維護文物保存安全及維持良好參觀品質，將所有珍貴文物移往南部院區展出，展覽規模與品質不受影響，且文物交接流程已完備。屆時民眾依然可以欣賞珍貴的文物。

至於立委認為，陳其南是中華民國史上第一次在上班時間接見縣長候選人的院長，已經違反行政中立陳其南澄清，整件事是誤會，會面場所是在張景森的辦公室，他不知會帶翁章梁過來？」。

政院則澄清，不是行政院邀請翁章梁；有關翁章梁候選人會隨同立法委員出現在會議現場，包括張景森政委、陳其南院長都事前不知情。

(中時 )