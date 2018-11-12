雙刀惡煞強索1萬元保護費 勇猛店長潑麻辣燙反擊

陳男9月22日晚間拿著藍波刀到新豐街1間滷味店，將刀子插在櫃檯上，恐嚇店員交出1萬元保護費。（張穎齊翻攝）

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陳男拿著藍波刀恐嚇店員交保護費，遭到警方上前壓制，過程中，巡佐王和瑚的手指遭到刀劃傷。（張穎齊翻攝）

基隆市1名陳姓男子（39歲）9月22日晚間11時許拿著2把藍波刀到新豐街1間滷味店，強迫店家交出1萬元保護費，警方獲報到場後，立即上前壓制陳男，員警卻在過程中遭到陳男劃傷手指，所幸就醫後無大礙，而陳男則被基隆地檢署依強盜未遂及妨害公務等罪起訴。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所接獲報案指稱，有名身穿迷彩服的男子帶刀在新豐街閒晃，巡佐王和瑚、警員謝張彬、周迦勒、邱筱淇獲報立即趕往現場查處。

檢警調查，當時陳男手持藍波刀敲擊櫃台威脅店員，要求店員交付現金1萬元，褚姓店長見狀後大聲喝斥，但陳男仍拿刀朝店家揮舞，褚男便拿椅子及電風扇阻擋，甚至衝進廚房拿麻辣鍋裡的湯汁潑灑陳男，企圖阻擋陳男，但卻潑灑未果，雙方對峙。

警方表示，王和瑚當下持槍喝令陳男放下手中藍波刀，但陳卻情緒非常激動，不願配合，由於時值中秋連假，路上行人來來往往，為免民眾遭受波及，王和瑚與隨後趕至現場的謝張彬、周迦勒伺機上前共同壓制陳男，奮勇奪取其手中的2把藍波刀，解除這場持刀強盜驚魂記。

但在制伏陳男過程中，陳男掙扎反抗，導致王和瑚的左手中指及無名指遭藍波刀畫傷，經緊急就醫縫合尚無大礙。基隆地檢署近期偵結，將陳男依強盜未遂及妨害公務等罪起訴。

(中時 )

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