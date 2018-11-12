高麗菜價崩盤 林聰賢稱農會未盡責

2018年11月12日 13:57 中時 游昇俯

今年因氣候平順、高麗菜超重，使得菜價提早在11月上旬崩跌，批發市場平均價格跌至每公斤10元以下。但農委會今（12）日表示，當農產產銷失衡，農會應跳出來協助政府順暢產銷，但全國農會向所有農民收取手續費，在台北農產運銷公司佔有5名董事，並配有12名員工，今年以來卻未曾出面解決問題，沒有盡到責任。

農委會主委林聰賢今赴立法院報告年度施政計畫並備詢。針對近期高麗菜價崩盤，農委會表示，因823水災過後，農民集中下苗，9月即預估會增產1200公噸，高麗菜生長期70天，但因天熱縮短到60天，近期產量提早出來，農糧署上周即以國內加工及加強外銷方式調節產銷，目前平均價格已回到10.9元。

立委賴瑞隆質詢時，對於農委會日前發布新聞稿，質疑全國農會未協助順暢產銷，卻反在選舉場合怪罪政府，詢問農委會立場。

對此，林聰賢表示，以台北農產運銷公司為例，全國農會佔有5席董事，並且向全國農民收取手續費，雇用12位職員，他們的職責就是每天下午農產出貨，要掌握明天市場到貨量有多少，但今年以來，沒看到5席董事與12位同仁出面解決問題，農糧署曾發公文給全國農會要求檢討報告，到現在檢討報告也還沒寫出來，「大家可以檢視他們收手續費有無發揮功能」。

林聰賢表示，高麗菜拍賣價低，主要是田間採收沒分級，格外品也進到市場，平均起來價格就差，全國農會雇用12位職員應該監督拍賣價為何低、承銷人有無不進場拍賣的，但這次卻是農糧署跳出來，找公股承銷人進場護盤；他說，制度上設計讓農會領手續費幫忙做共同運銷，制度若有問題，便須檢討修正。

對於高雄市長候選人韓國瑜曾宣稱要帶農民搶出口訂單，林聰賢也表示，韓國瑜在北農總經理任內，是進口蔬果比出口多，高麗菜還曾低到3.5元，如果他這麼厲害，「我願意把這個位置讓給他」。

(中時 )