影》蜂蜜檸檬爆紅！吳蕚洋開心：這200萬CP值超高

2018年11月12日 13:11 中時電子報 莊楚雯 、 黃鈺潔

蜂蜜檸檬爆紅！吳蕚洋開心：這200萬CP值超高（資料照/張潼攝）

台北市長無黨籍候選人吳蕚洋，日前在台北市長辯論會大力推廣「蜂蜜檸檬」治百病，整場辯論會聽完讓人只記得去買一杯朝聖。有網友笑說，根本就是花200萬買一個不能轉台的廣告！對此，吳蕚洋表示，自掏腰包200萬元讓全民受益、改變生命，搞不好能讓健保少支出200億「CP值超高的啦！」

吳蕚洋在蘋果談到，無論他有沒有選上台北市長，「蜂蜜檸檬」效應也已經發酵了，他任務已完成一大半「最好還是要選上，找這麼一個有智慧的市長不容易！」值得一提的是，全家今天「蜂蜜檸檬」買十送十，僅僅4分鐘就被秒殺，讓網友們非常扼腕。

「不試著改變看看怎麼知道呢？」吳蕚洋強調這次的選舉是選真的，「你看像選假的嗎？不然政見發表會就不要來了」。同時他也分享自己靠著蜂蜜檸檬水，神奇地治好眼角腫瘤、汗斑疹等，只要依照蜂蜜與檸檬1:1的比例，再加上少許熱水，入口時頭抬高，用吸管快速吸允，不經過牙齒「效果滿好的！搞不好還可以使健保少支出200億。」但看在專業醫師眼裡，卻不這麼認同。

此外，吳蕚洋很關心普悠瑪翻車事故、機車騎士行車安全，以及大貨車的視線死角等議題，他表示人活著才是最重要的事，因此政府應該要以人命為優先，只有把命顧好了，再談健康。

吳蕚洋的兒子吳承澔則說，現在這個社會只分藍綠，也許他們這次挺身而出，能帶動不同的選舉形態，「我們不為了什麼，都只是上班族而已，但我們知道市面上缺什麼、要怎麼解決，所以就站出來試看看。」

(中時電子報)